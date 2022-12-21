Мошенник не усидел в Черногории

Как стало известно «Ъ-Юг», в Ростове завершился судебный процесс по уголовному делу Николая Каймакчи, который несколько лет скрывался от российского правосудия в Черногории. По версии обвинения, он участвовал в хищении государственных денег под видом возмещения НДС. Ущерб бюджету составил более 100 млн руб. В итоге Николай Каймакчи получил два года и восемь месяцев лишения свободы. Осужденный был экстрадирован в Россию только в январе 2022 года, а уже с февраля власти европейских государств перестали выдавать российских преступников в связи с началом специальной военной операции на Украине.



Кировский районный суд Ростова вынес приговор Николаю Каймакчи, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Сергей Каймакчи входил в состав организованной преступной группы, которая совершила хищение денежных средств из федерального бюджета на сумму более 100 млн руб.

Мошенническая схема основывалась на незаконном возмещении налога на добавленную стоимость в пользу коммерческой организации, которую контролировали злоумышленники.

Кроме того, по данным следствия, Сергей Каймакчи и его сообщники таким же образом пытались завладеть бюджетными деньгами в размере 64 млн рублей. Однако в этом случае они не смогли довести свой замысел до конца в связи с пресечением незаконной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Деяния, в причастности к которым обвинили Николая Каймакчи, были совершены в 2013-2014 годах.

После начала уголовного преследования он скрылся, в декабре 2019 года по поручению Генеральной прокуратуры РФ его объявили в международный розыск. Спустя более чем два года Николай Каймакчи был задержан в Черногории, после чего выдан российским властям.

В итоге Кировский райсуд признал его вину доказанной. Государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет и штрафа в размере 1,3 млн руб. Суд же ограничился сроком в два года и восемь месяцев.

Сам Николай Каймакчи свою вину на суде не признал. Связаться с его адвокатами в среду не удалось.

Отметим, что скрывавшийся несколько лет россиянин был экстрадирован из Черногории в Россию только в январе 2022 года. При этом Генеральная прокуратура сообщила, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине (началась в феврале) сотрудничество российских властей с большинством европейских стран по вопросам экстрадиции обвиняемых и даже осужденных россиян фактически сошло на нет. Выдачи беглецов не состоялись даже в тех случаях, когда их оставалось только посадить в самолет.

Как писал «Ъ-Юг», в числе граждан РФ, которым удалось избежать экстрадиции после начала СВО, оказался известный ростовский предприниматель Владимир Базиян. Бывшего владельца новочеркасского стеклотарного завода «Актис» обвиняют в преднамеренном банкротстве и хищении мошенническим путем 300 млн руб. у Чешского экспортного банка. После начала уголовного преследования Владимир Базиян уехал в Австрию. Австрийские власти отказались его выдавать, сославшись на возможное нарушение прав беглеца на родине.

Вадим Водолазов