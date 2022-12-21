Стройка в Ленобласти берет новую высоту

На начало декабря ввод жилья в Ленинградской области достиг рекордных для региона 3,6 млн кв. м, что на 8% больше, чем год назад. Подводя итоги года, заместитель председателя правительства региона по строительству и ЖКХ Евгений Барановский сообщил, что утвержден пятилетний план социального строительства на 253 объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новостройки Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Новостройки Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На 1 декабря 2022 года в Ленинградской области сдано в эксплуатацию 3,6 млн кв. м жилья. Из них 2,5 млн кв. м приходится на индивидуальное жилищное строительство. За весь 2021 год в области было введено 3,3 млн жилых кв. м. «Мы не бросили ни одной стройки, но возобновили ряд приостановленных ранее проектов — как жилищных, так и социальных»,— заверил журналистов на пресс-конференции по итогам года заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

К концу года регион завершает строительство 10 новых домов для жителей Тихвина, Ивангорода, Сясьстроя, Луги, Лесколово, Янеги и Подпорожья в рамках программы расселения аварийного жилья, рассказал также господин Барановский. Пять многоквартирных домов введены в эксплуатацию, в них переедет более 2,4 тыс. человек. В прошлом году в области в эксплуатацию ввели шесть многоквартирных домов на 1,6 тыс. В 2023 году начнется четвертый этап программы, в рамках которого планируется расселение 59,9 тыс. кв. м аварийного фонда, где проживают 3,9 тыс. человек. По словам зампреда правительства по строительству, будет построено шесть новых домов в удаленных районах области общей площадью более 37 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить квартирами в новостройках более 2,2 тыс. человек.

На возведение социальных объектов в Ленинградской области в этом году было предусмотрено 9,7 млрд рублей. В рамках адресной инвестиционной-программы к концу года введено в эксплуатацию 17 объектов: шесть объектов здравоохранения, четыре спортивных объекта, два дома культуры, пять образовательных учреждений. Застройщиками введены в эксплуатацию четыре детских сада. Завершение строительства еще семи социальных объектов ожидается до конца 2022 года.

253 социальных объекта вошли в утвержденную пятилетнюю программу по строительству, реконструкции и проектированию новых социальных учреждений в Ленобласти. В ней предусмотрено 29 объектов здравоохранения, 21 школа, 16 детских садов, четыре объекта профессионального и дополнительного образования; 43 спортобъекта, 31 культурно-досуговый комплекс, а также восемь объектов ветеринарии и бизнес-инкубатор. Согласно перечню, запланирован выкуп 100 образовательных учреждений, которые будут возведены застройщиками по соглашению с областным правительством. О деталях программы господин Барановский обещал рассказать позднее.

«Новые разрешения на строительство выдаем только при подтверждении обязательств по строительству социальной инфраструктуры»,— напомнил зампред правительства. Этим регион стимулирует застройщиков к заключению договоров комплексного развития территории. Первый такой договор был заключен в Новом Девяткино с челябинским девелопером ООО «СЗ “Зенит”» этой осенью.

«Работа по механизму КРТ сегодня становится особенно интересной для застройщиков,— считает Евгений Барановский.— В рамках этой схемы предоставлена возможность получить не более 30% отклонений от нормативов в части плотности застройки». Кроме того, в новой редакции региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) квартал нужно ограничивать магистральными или жилыми улицами, а площадь квартала должна быть не более 3 га.

В начале этой недели на федеральном уровне были приняты поправки в Градостроительный кодекс РФ, предусматривающие объединение генеральных планов и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в единый документ. Право переходить на такой порядок остается за регионами. На вопрос о том, будет ли Ленобласть переходить на единый документ, господин Барановский ответил, что не ставит такую задачу областному строительному блоку в среднесрочной перспективе: «Конечно, такой документ стратегического планирования — генплан всей Ленобласти — мне бы хотелось видеть и изучать. Но это очень глубокая работа, которая не появится за год».

Александра Тен