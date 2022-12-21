На Кубани установили более 1500 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Краснодарском крае установили более 1,5 тыс. контейнеров для раздельного накопления отходов. Их разместили в 36 муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего на Кубани за счет федеральной субсидии закупили более 4,4 тыс. емкостей для 41 муниципального образования. Сейчас работы по установке контейнеров завершены в Горячем Ключе, Ейске, Гулькевичском, Каневском, Староминском, Успенском, Тбилисском и Щербиновском районах.

Остальные контейнеры, по словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, планируется установить до конца года. В итоге их количество увеличится почти до 10 тыс.

О закупке с помощью средств федерального бюджета 4,4 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора стало известно в середине июля на расширенном заседании фракции «Единой России» в краевом парламенте. На эти цели правительство РФ выделило региону 70,8 млн руб.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram