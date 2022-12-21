Мэрию оставили кредитором

Администрация Уфы отстояла в апелляции статус кредитора МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС), который в октябре по решению арбитражного суда Башкирии перешел к ней от банка «Дом.рф» с размером требований 352 млн руб. Включение мэрии в реестр кредиторов оспаривали конкурсный управляющий МУП УИС Дмитрий Молин и главный кредитор предприятия — ООО «Башкирские распределительные тепловые сети». Они опасаются, что статус кредитора может помешать привлечь мэрию к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Соответствующее заявление подал банк «Дом.рф» в августе 2020 года. Однако суд не нашел оснований полагать, что требование о включении задолженности в реестр предъявлено администрацией для «необоснованного перераспределения риска при банкротстве предприятия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МУП УИС было признано банкротом в сентябре текущего года

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ МУП УИС было признано банкротом в сентябре текущего года

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы конкурсного управляющего МУП УИС (признано банкротом в сентябре текущего года по заявлению ООО «БашРТС») Дмитрия Молина и «БашРТС», которые просили отменить решение арбитражного суда Башкирии. В октябре первая инстанция удовлетворила исковые требования мэрии Уфы о замене в реестре требований кредиторов УИС банка «Дом.рф» на администрацию города. К мэрии перешли права требования к предприятию в размере 352 млн руб., обеспеченные залогом имущества должника.

• На сегодняшний день сумма требований, включенных в реестр кредиторов МУП УИС, оценивается в 2,3 млрд руб. Основным кредитором является «БашРТС» — 1 млрд руб.

Согласно материалам дела, в ноябре 2015 года МУП УИС взяло в Социнвестбанке (сегодня входит в структуру банка «Дом.рф») 650 млн руб. кредита для развития инженерной инфраструктуры города и рефинансирования своей задолженности. В качестве обеспечения кредитного договора администрация Уфы предоставила муниципальную гарантию на 750 млн руб. Однако позже сумма гарантии была снижена до 400 млн руб. в обмен на предоставление в залог имущества предприятия. В 2019 году, когда в МУП УИС была введена процедура внешнего управления, банк «Дом.рф» вошел в реестр кредиторов предприятия с суммой долга 352 млн руб. В 2021 году банк в трех судебных инстанциях взыскал с мэрии Уфы размер муниципальной гарантии.

Изначально войти в реестр требований кредиторов вместо «Дом.рф» планировало управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы — исковое заявление поступило в арбитражный суд Башкирии в феврале текущего года. В сентябре с аналогичным заявлением обратилась администрация города. Суд объединил иски в одно производство и в октябре удовлетворил требования администрации, отказав при этом УЗИО Уфы.

Принимая решение о замене кредитора, суд первой инстанции пришел к выводу, что, оплатив госгарантию банку, мэрия «приобрела возможность получения возмещения от принципала-должника по основному обязательству». Судом были отклонены доводы конкурсного управляющего Дмитрия Молина и кредиторов о наличии аффилированности ресурсоснабжающей организации и мэрии города, поскольку «в материалах дела не содержатся допустимые доказательства того, что имеющаяся аффилированность имеет особую природу и проистекает из последовательных неправомерных действий».

В апелляционных жалобах Дмитрий Молин и «БашРТС» определение первой инстанции назвали необоснованным. По их мнению, суд не учел, что в период подписания договора о предоставлении муниципальной гарантии в апреле 2016 года МУП УИС «находилось в состоянии имущественного кризиса, имело ряд неисполненных обязательств, не обладало достаточными оборотными средствами для проведения работ по развитию инженерной инфраструктуры Уфы». В связи с этим податели жалоб считают, что администрация может получить долг только после удовлетворения требований кредиторов.

Банк «Дом.рф» согласился с доводами конкурсного управляющего и просил определение первой инстанции отменить.

Оставляя решение в силе, апелляционный суд указал на то, что наличие связей между компанией и мэрией «не влечет за собой понижение в очередности удовлетворения требований данного кредитора». Суд не нашел оснований полагать, что требование о включении задолженности в реестр предъявлено мэрией для «необоснованного перераспределения риска при банкротстве предприятия», поскольку целью участия в формировании уставного капитала МУП УИС было выполнение обязанностей, вытекающих из муниципальных функций.

Апелляция также не приняла во внимание довод конкурсного управляющего о том, что в арбитражном суде Башкирии находится заявление о привлечении городской администрации к субсидиарной ответственности по долгам УИС, и если мэрия станет правопреемником кредитора, то «ответчик по обособленному спору и кредитор совпадут в одном лице, что противоречит принципу разумности и ведет к нарушению прав кредиторов». По мнению суда, в случае привлечения контролирующего должника лица к ответственности данное определение будет пересмотрено.

Дмитрий Молин сообщил «Ъ-Уфа», что планирует оспаривать решение в кассационной инстанции. «Поскольку существует вероятность удовлетворения заявления о привлечении мэрии к субсидиарной ответственности, нахождение администрации в реестре требований кредиторов наравне с независимыми кредиторами не отвечает сложившейся правоприменительной практике», — отметил он.

В компании «БашРТС» отказались комментировать решение суда.

«По мнению суда, доказательств того, что требование о включении задолженности в реестр предъявлено администрацией для необоснованного перераспределения риска при банкротстве предприятия, в материалах дела не имеется. Все же важно отметить, что в случае наличия в материалах дела таких доказательств, которые не были учтены судами, заявитель вправе со ссылкой на указанные доказательства обжаловать постановление в суд кассационной инстанции», — считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Карина Мамаева