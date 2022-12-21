В Самаре представили арт-объект «Супрематический куб», который установили возле здания фабрики-кухни, где располагается филиал Третьяковской галереи. Проект художника Николая Полисского поддержал Альфа-банк.

Арт-объект объединяет традиции живописи прошлого столетия с современными цифровыми технологиями – «искусством пикселя». Форма скульптуры представляет собой переведенный в объем квадрат Казимира Малевича. Издали объект смотрится как красочное пятно на картине, а неровные древесные поверхности выглядят как экспрессивные мазки импрессионистов.

Ширина, высота и длина куба составляют 7 м. Автор работал с природными материалами и цветом, уделяя особое внимание «уместности» арт-объекта.

Евгений Чернов