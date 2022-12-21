Белгородский губернатор объяснил, почему подвалы домов остаются закрытыми во время обстрелов

Подвалы многоквартирных домов в Белгороде и Белгородской области, которые могут быть использованы в качестве укрытий, не должны быть открыты все время, замки с них могут снимать только «ответственные лица» в случае начала обстрела. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время стрима «Десять вопросов губернатору» на своей странице «Вконтакте», отвечая на вопрос местного жителя.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Наши жизни на сегодня и так в подвешенном состоянии. Зачем создавать укрытия, если они закрыты? Начинается обстрел, а на двери подвала висит замок»,— написал губернатору подписчик.
Господин Гладков в ответ возразил, что подвалы «не могут быть открыты круглосуточно», поскольку ограниченный доступ в них «предусмотрен законодательством»: «К сожалению, вы ошибаетесь. Не нужно забывать, что есть такое понятие, как антитеррористическая защищенность многоквартирного дома. Наша страна имеет большое количество террористических актов, которые были совершены в подвалах. Есть место и хулиганству».
«Мы вывешиваем на дверях подвалов таблички с указанием ответственных лиц. У них должны быть готовы ключи, чтобы все, кто будут находиться в зоне укрытия, могли там спрятаться и сохранить жизни»,— заключил губернатор