Белгородский губернатор объяснил, почему подвалы домов остаются закрытыми во время обстрелов

Подвалы многоквартирных домов в Белгороде и Белгородской области, которые могут быть использованы в качестве укрытий, не должны быть открыты все время, замки с них могут снимать только «ответственные лица» в случае начала обстрела. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время стрима «Десять вопросов губернатору» на своей странице «Вконтакте», отвечая на вопрос местного жителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наши жизни на сегодня и так в подвешенном состоянии. Зачем создавать укрытия, если они закрыты? Начинается обстрел, а на двери подвала висит замок»,— написал губернатору подписчик.

Господин Гладков в ответ возразил, что подвалы «не могут быть открыты круглосуточно», поскольку ограниченный доступ в них «предусмотрен законодательством»: «К сожалению, вы ошибаетесь. Не нужно забывать, что есть такое понятие, как антитеррористическая защищенность многоквартирного дома. Наша страна имеет большое количество террористических актов, которые были совершены в подвалах. Есть место и хулиганству».

«Мы вывешиваем на дверях подвалов таблички с указанием ответственных лиц. У них должны быть готовы ключи, чтобы все, кто будут находиться в зоне укрытия, могли там спрятаться и сохранить жизни»,— заключил губернатор



Сергей Калашников

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