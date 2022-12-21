Три города Кубани вошли в топ-20 по развитию ГЧП

Новороссийск, Краснодар и Армавир вошли в топ-20 рейтинга городов по развитию государственно-частного партнерства в третьем квартале 2022 года. Об этом говорится в результатах исследования Росинфра.

Краснодар оказался на 11-м месте с объемом инвестиций в 31,5 млрд руб. В городе завершили три проекта. Ключевой отраслью в рамках ГЧП стал рельсовый общественный транспорт.

Новороссийск занял шестое место рейтинга с общим объемом инвестиций в 5,2 млрд руб. Всего за третий квартал в городе реализовали пять проектов. Ключевой отраслью стало школьное образование. Эта же сфера стала основной для Армавира, который оказался на 16-м месте рейтинга с объемом инвестиций в 4,9 млрд руб. Всего в городе за третий квартал реализовали шесть проектов.

На 111-м месте рейтинга оказался Сочи и на 166-м — Майкоп. Также в список вошли три города Крыма: Симферополь (95-е место), Ялта (137-е) и Керчь (169-е).

Лидером по развитию государственно-частного партнерства в России стал Сургут, набравший максимальные 100 баллов. В городе реализовали 11 проектов на 12,9 млрд руб. Второе и третье место заняли Южно-Сахалинск (девять проектов) и Воронеж (11 проектов) с объемом инвестиций в 50,7 млрд руб. и 27,9 млрд руб. соответственно.

Татьяна Ручкина

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