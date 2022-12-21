В Большесельском районе начал работу новый ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт в Большесельском районе Ярославской области будет обслуживать почти 350 жителей ближайших деревень. Об этом сообщает правительство области. Ранее медпомощь оказывалась в старом здании, требующем основательного ремонта.

«В этом году мы взяли высокие темпы строительства новых медучреждений. В разных районах региона возвели 14 объектов: фельдшерские пункты, амбулатории и поликлинику. Важно, что все они находятся в сельской местности. В следующем году построим еще больше медучреждений. В планах — 16 ФАПов и амбулатория»,— сообщил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Работы по программе модернизации первичного звена здравоохранения ведутся правительством области в рамках национального проекта «Здравоохранение». В рамках программы закупается оборудование и транспорт для медучреждений. В текущем году уже поставлено и введено в эксплуатацию 477 единиц медицинского оборудования и 26 автомобилей.

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