В Крыму опровергли информацию о закрытии движения по Крымскому мосту на новогодние праздники

Власти Крыма назвали фейком информацию о перекрытии движения автомобилей по Крымскому мосту на новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра транспорта республики Николая Лукашенко.

«Действительно, в настоящее время сейчас проводятся мероприятия, связанные с ремонтом левой стороны Крымского моста. Никаких в планах перекрытий долгосрочных мостового сооружения не планируется», - отметил Николай Лукашенко.

Он подчеркнул, что закрытие автомобильного проезда по Крымскому мосту может быть только краткосрочным. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Николай Лукашенко также отметил, что очередь из фур на паромную переправу начала уменьшаться. Ранее она достигала 1 тыс. машин из-за приостановки паромного сообщения в связи с плохими погодными условиями.

Татьяна Ручкина

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