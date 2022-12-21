На Кубани IT-специалистам выдали льготную ипотеку на 1,5 млрд рублей

В Краснодарском крае около 300 IT-специалистов получили 150 льготных кредитов на покупку недвижимости почти на 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Программа субсидирования льготной ипотеки разработана, чтобы снизить отток специалистов. Она доказала свою востребованность в регионе. Благодаря новым правилам получения ипотеки программа может стать еще доступнее», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Помимо льготной ипотеки на региональном уровне для IT-компаний до 2024 года снизили с 6% до 1% налоговую ставку, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 5% — если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Кроме того, для предприятий отрасли увеличили размер инвестиционного налогового вычета. Также IT-организации могут получить в Фонде микрофинансирования заем от 100 тыс. до 5 млн руб. по ставке 2% — 4,25% на срок до трех лет с отсрочкой платежей на полгода.

Татьяна Ручкина

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