Ввоз импортных мандаринов на Кубань вырос на 29,6% в последние две недели

Через пропускные пункты Краснодарского края за последние две недели было ввезено более 83 тыс. т мандаринов, — это на 29,6% или 19 тыс. т больше, чем за предыдущие две недели. Подробности сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, с 5 по 19 декабря на Кубань было ввезено 66,4 тыс. т мандаринов из Турции, 9,8 тыс. т — из Абхазии. Также 6,8 тыс. т фруктов прибыло из Египта, и 188 т — из Израиля. Отмечается, что продукция прошла фитосанитарный контроль и выпущена в продажу.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2022 года через Кубань в Россию было ввезено 340 тыс. т мандаринов.

Анастасия Назарова