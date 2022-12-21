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Коммерсантъ FM
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«Деньги любят тишину, особенно большие»

Владимир Осипов — о будущем Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду уезжает в Саудовскую Аравию. Испанская газета AS сообщает, что других официальных предложений футболист так и не получил. Закончится ли на этом карьера скандальной звезды, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Paul Childs, Reuters

Фото: Paul Childs, Reuters

Сумма, которую предлагают Роналду за два сезона в клубе «Ан-Наср», впечатляет — €400 млн. За всю футбольную карьеру португалец заработал €1,2 млрд, большую часть из которых он уже потратил. Сейчас состояние спортсмена оценивается примерно в €500 млн. Так что новый контракт практически удвоит состояние звезды. Клуб из Саудовской Аравии постоянно охотится за игроками с громкими именами.

Какое предложение Криштиану Роналду получил от саудовского «Ан-Насра»

Например, в свое время шейхи хотели заполучить полузащитника Барселоны из Кот-д’Ивуара Яя Туре, агентом которого был россиянин Дмитрий Селюк. Тогда последний сделал все, чтобы Туре не поехал в «Ан-Наср», и сейчас Дмитрий Селюк уверен, что Роналду не примет предложение шейхов:

«Эта команда в свое время хотела, чтобы Яя туда перешел. Деньги это, конечно, хорошо, но их надо успеть потратить. Сколько Роналду заработал, и сколько приходит каждый год спонсорских и рекламных средств. У него с деньгами все в порядке. Криштиану может сняться в какой-нибудь рекламе, сделать серьезную кампанию, и он получит не меньше, а может, и больше. Думаю, он вряд ли пойдет в этот клуб».

Да, сейчас предложений у Роналду нет, но все может измениться в любой момент. Ведь журналисты, даже самые осведомленные, знают далеко не все. Деньги любят тишину, особенно большие. И, кто знает, может быть, Криштиану пойдет на понижение зарплаты ради завершения карьеры в серьезном клубе.

Фотогалерея

Карьера и достижения Криштиану Роналду

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Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

Фото: AP / Keystone / Steffen Schmidt

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом за историю клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом за историю клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

Фото: AP / Paulo Duarte

В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

Фото: AP / Matt Dunham

В Англии футболиста недолюбливали многие болельщики после матча Португалия — Англия, прошедшего на чемпионате мира по футболу в 2006 году. Роналду поспособствовал удалению Уэйна Руни, нарушившего правила против Рикарду Карвалью

В Англии футболиста недолюбливали многие болельщики после матча Португалия — Англия, прошедшего на чемпионате мира по футболу в 2006 году. Роналду поспособствовал удалению Уэйна Руни, нарушившего правила против Рикарду Карвалью

Фото: AP / Michael Probst

Переход португальца из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» состоялся в 2003 году. На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер Алекс Фергюсон

Переход португальца из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» состоялся в 2003 году. На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер Алекс Фергюсон

Фото: AP / Niklas Larsson

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

Фото: AP / Bernat Armangue

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

Фото: AP / Ivan Sekretarev

За переход Криштиану в 2009 году испанский клуб «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории

За переход Криштиану в 2009 году испанский клуб «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

Фото: Reuters / Sergio Perez

В 2011 году хавбеку удалось установить рекорд — он смог забить 41 мяч за сезон в чемпионате Испании, побив предыдущее достижение в 38 мячей. Однако в следующем году рекорд был побит Лионелем Месси, забившим 50 мячей за «Барселону»

В 2011 году хавбеку удалось установить рекорд — он смог забить 41 мяч за сезон в чемпионате Испании, побив предыдущее достижение в 38 мячей. Однако в следующем году рекорд был побит Лионелем Месси, забившим 50 мячей за «Барселону»

Фото: AP / Andres Kudacki

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

Фото: Reuters / Juan Medina

В 2014 году президент Португалии Анибал Каваку Силва (на фото справа) вручил футболисту награду за заслуги перед страной — орден Инфанта дона Энрике

В 2014 году президент Португалии Анибал Каваку Силва (на фото справа) вручил футболисту награду за заслуги перед страной — орден Инфанта дона Энрике

Фото: Reuters / Rafael Marchante

Своего первого сына Роналду назвал в честь самого себя Криштиану-младшим

Своего первого сына Роналду назвал в честь самого себя Криштиану-младшим

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась. Футболист состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес, которая родила ему дочь Алану. Также у футболиста есть двое детей-близнецов Ева и Матео

С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась. Футболист состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес, которая родила ему дочь Алану. Также у футболиста есть двое детей-близнецов Ева и Матео

Фото: Reuters / Juan Medina

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

Фото: Reuters / Rafael Marchante

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» от французского издания France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» от французского издания France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии, будучи ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 118 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (193)

Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии, будучи ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 118 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (193)

Фото: Amr Dalsh / Reuters

В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

Фото: Reuters / Juan Medina

10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

Фото: Reuters / Massimo Pinca

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня» &lt;br> В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»
В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

Фото: John Sibley / Reuters

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива» &lt;br> На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

Фото: Reuters / Molly Darlington

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Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

Фото: AP / Keystone / Steffen Schmidt

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом за историю клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

Фото: AP / Paulo Duarte

В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

Фото: AP / Matt Dunham

В Англии футболиста недолюбливали многие болельщики после матча Португалия — Англия, прошедшего на чемпионате мира по футболу в 2006 году. Роналду поспособствовал удалению Уэйна Руни, нарушившего правила против Рикарду Карвалью

Фото: AP / Michael Probst

Переход португальца из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» состоялся в 2003 году. На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер Алекс Фергюсон

Фото: AP / Niklas Larsson

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

Фото: AP / Bernat Armangue

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

Фото: AP / Ivan Sekretarev

За переход Криштиану в 2009 году испанский клуб «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

Фото: Reuters / Sergio Perez

В 2011 году хавбеку удалось установить рекорд — он смог забить 41 мяч за сезон в чемпионате Испании, побив предыдущее достижение в 38 мячей. Однако в следующем году рекорд был побит Лионелем Месси, забившим 50 мячей за «Барселону»

Фото: AP / Andres Kudacki

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

Фото: Reuters / Arnd Wiegmann

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

Фото: Reuters / Juan Medina

В 2014 году президент Португалии Анибал Каваку Силва (на фото справа) вручил футболисту награду за заслуги перед страной — орден Инфанта дона Энрике

Фото: Reuters / Rafael Marchante

Своего первого сына Роналду назвал в честь самого себя Криштиану-младшим

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась. Футболист состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес, которая родила ему дочь Алану. Также у футболиста есть двое детей-близнецов Ева и Матео

Фото: Reuters / Juan Medina

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

Фото: Reuters / Rafael Marchante

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» от французского издания France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии, будучи ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 118 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (193)

Фото: Amr Dalsh / Reuters

В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

Фото: Reuters / Juan Medina

10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

Фото: Reuters / Massimo Pinca

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»
В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

Фото: John Sibley / Reuters

«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

Фото: Reuters / Molly Darlington

Смотреть

Несмотря на то, что португальцу на данный момент 37 лет и он не показал свой уровень на чемпионате мира, списывать его со счетов рано, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Криштиану Роналду уделяет внимание своему образу жизни, питанию, сну, он живет игрой. При сегодняшнем уровне медицины, реабилитации, восстановления он вполне сможет играть на топ-уровне до 40 лет».

При этом людей, которые верят в Роналду, с каждым днем становится все меньше.

Владельцы клубов не хотят видеть в составе игрока из-за постоянных скандалов, и даже перспектива заработать на футболках теперь мало кого прельщает. Уже и португальские болельщики не видят Роналду в составе сборной. Вариант, при котором Криштиану еще сыграет за португальцев, есть, но он скорее фантастический, считает футбольный аналитик Константин Клещев:

Сборная Марокко обыграла португальцев в четвертьфинале чемпионата мира

«Если у Роналду есть какой-то эликсир молодости, тогда, наверное, он сыграет на чемпионате Европы в Германии в 2024 году. Мне кажется, пора подумать о спокойной пенсии где-то, что, собственно, он и делает, на мой взгляд. Почему бы не поехать и не завершить там карьеру за хорошие деньги?»

После окончания чемпионата мира в Катаре Роналду продолжает настраивать против себя весь мир. Криштиану даже не поставил лайк под самыми резонансными постами Лионеля Месси с Кубком мира, что поклонники футбола, конечно же, отметили. Возможно, Роналду не хочет признавать, что проиграл дуэль аргентинцу. Если это так, то в Саудовскую Аравию, по идее, он не уедет ни за какие деньги.

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