Португальский нападающий Криштиану Роналду уезжает в Саудовскую Аравию. Испанская газета AS сообщает, что других официальных предложений футболист так и не получил. Закончится ли на этом карьера скандальной звезды, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Paul Childs, Reuters
Сумма, которую предлагают Роналду за два сезона в клубе «Ан-Наср», впечатляет — €400 млн. За всю футбольную карьеру португалец заработал €1,2 млрд, большую часть из которых он уже потратил. Сейчас состояние спортсмена оценивается примерно в €500 млн. Так что новый контракт практически удвоит состояние звезды. Клуб из Саудовской Аравии постоянно охотится за игроками с громкими именами.
Например, в свое время шейхи хотели заполучить полузащитника Барселоны из Кот-д’Ивуара Яя Туре, агентом которого был россиянин Дмитрий Селюк. Тогда последний сделал все, чтобы Туре не поехал в «Ан-Наср», и сейчас Дмитрий Селюк уверен, что Роналду не примет предложение шейхов:
«Эта команда в свое время хотела, чтобы Яя туда перешел. Деньги это, конечно, хорошо, но их надо успеть потратить. Сколько Роналду заработал, и сколько приходит каждый год спонсорских и рекламных средств. У него с деньгами все в порядке. Криштиану может сняться в какой-нибудь рекламе, сделать серьезную кампанию, и он получит не меньше, а может, и больше. Думаю, он вряд ли пойдет в этот клуб».
Да, сейчас предложений у Роналду нет, но все может измениться в любой момент. Ведь журналисты, даже самые осведомленные, знают далеко не все. Деньги любят тишину, особенно большие. И, кто знает, может быть, Криштиану пойдет на понижение зарплаты ради завершения карьеры в серьезном клубе.
Фотогалерея
Карьера и достижения Криштиану Роналду
Несмотря на то, что португальцу на данный момент 37 лет и он не показал свой уровень на чемпионате мира, списывать его со счетов рано, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Криштиану Роналду уделяет внимание своему образу жизни, питанию, сну, он живет игрой. При сегодняшнем уровне медицины, реабилитации, восстановления он вполне сможет играть на топ-уровне до 40 лет».
При этом людей, которые верят в Роналду, с каждым днем становится все меньше.
Владельцы клубов не хотят видеть в составе игрока из-за постоянных скандалов, и даже перспектива заработать на футболках теперь мало кого прельщает. Уже и португальские болельщики не видят Роналду в составе сборной. Вариант, при котором Криштиану еще сыграет за португальцев, есть, но он скорее фантастический, считает футбольный аналитик Константин Клещев:
«Если у Роналду есть какой-то эликсир молодости, тогда, наверное, он сыграет на чемпионате Европы в Германии в 2024 году. Мне кажется, пора подумать о спокойной пенсии где-то, что, собственно, он и делает, на мой взгляд. Почему бы не поехать и не завершить там карьеру за хорошие деньги?»
После окончания чемпионата мира в Катаре Роналду продолжает настраивать против себя весь мир. Криштиану даже не поставил лайк под самыми резонансными постами Лионеля Месси с Кубком мира, что поклонники футбола, конечно же, отметили. Возможно, Роналду не хочет признавать, что проиграл дуэль аргентинцу. Если это так, то в Саудовскую Аравию, по идее, он не уедет ни за какие деньги.