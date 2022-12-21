Португальский нападающий Криштиану Роналду уезжает в Саудовскую Аравию. Испанская газета AS сообщает, что других официальных предложений футболист так и не получил. Закончится ли на этом карьера скандальной звезды, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Childs, Reuters Фото: Paul Childs, Reuters

Сумма, которую предлагают Роналду за два сезона в клубе «Ан-Наср», впечатляет — €400 млн. За всю футбольную карьеру португалец заработал €1,2 млрд, большую часть из которых он уже потратил. Сейчас состояние спортсмена оценивается примерно в €500 млн. Так что новый контракт практически удвоит состояние звезды. Клуб из Саудовской Аравии постоянно охотится за игроками с громкими именами.

Например, в свое время шейхи хотели заполучить полузащитника Барселоны из Кот-д’Ивуара Яя Туре, агентом которого был россиянин Дмитрий Селюк. Тогда последний сделал все, чтобы Туре не поехал в «Ан-Наср», и сейчас Дмитрий Селюк уверен, что Роналду не примет предложение шейхов:

«Эта команда в свое время хотела, чтобы Яя туда перешел. Деньги это, конечно, хорошо, но их надо успеть потратить. Сколько Роналду заработал, и сколько приходит каждый год спонсорских и рекламных средств. У него с деньгами все в порядке. Криштиану может сняться в какой-нибудь рекламе, сделать серьезную кампанию, и он получит не меньше, а может, и больше. Думаю, он вряд ли пойдет в этот клуб».

Да, сейчас предложений у Роналду нет, но все может измениться в любой момент. Ведь журналисты, даже самые осведомленные, знают далеко не все. Деньги любят тишину, особенно большие. И, кто знает, может быть, Криштиану пойдет на понижение зарплаты ради завершения карьеры в серьезном клубе.

Фотогалерея Карьера и достижения Криштиану Роналду Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста Фото: AP / Keystone / Steffen Schmidt Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом за историю клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной Фото: AP / Paulo Duarte В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции Фото: AP / Matt Dunham В Англии футболиста недолюбливали многие болельщики после матча Португалия — Англия, прошедшего на чемпионате мира по футболу в 2006 году. Роналду поспособствовал удалению Уэйна Руни, нарушившего правила против Рикарду Карвалью Фото: AP / Michael Probst Переход португальца из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» состоялся в 2003 году. На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер Алекс Фергюсон Фото: AP / Niklas Larsson В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008) Фото: AP / Bernat Armangue Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия Фото: AP / Ivan Sekretarev За переход Криштиану в 2009 году испанский клуб «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы Фото: Reuters / Sergio Perez В 2011 году хавбеку удалось установить рекорд — он смог забить 41 мяч за сезон в чемпионате Испании, побив предыдущее достижение в 38 мячей. Однако в следующем году рекорд был побит Лионелем Месси, забившим 50 мячей за «Барселону» Фото: AP / Andres Kudacki Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь) Фото: Reuters / Arnd Wiegmann C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт Фото: Reuters / Juan Medina В 2014 году президент Португалии Анибал Каваку Силва (на фото справа) вручил футболисту награду за заслуги перед страной — орден Инфанта дона Энрике Фото: Reuters / Rafael Marchante Своего первого сына Роналду назвал в честь самого себя Криштиану-младшим Фото: Arnd Wiegmann / Reuters С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась. Футболист состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес, которая родила ему дочь Алану. Также у футболиста есть двое детей-близнецов Ева и Матео Фото: Reuters / Juan Medina В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей Фото: Reuters / Rafael Marchante В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» от французского издания France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз) Фото: Reuters / Stefano Rellandini Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии, будучи ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 118 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (193) Фото: Amr Dalsh / Reuters В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА Фото: Reuters / Juan Medina 10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год Фото: Reuters / Massimo Pinca «Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»

В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага Фото: John Sibley / Reuters «Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»

На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира Фото: Reuters / Molly Darlington Следующая фотография 1 / 22 Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста Фото: AP / Keystone / Steffen Schmidt Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом за историю клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной Фото: AP / Paulo Duarte В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции Фото: AP / Matt Dunham В Англии футболиста недолюбливали многие болельщики после матча Португалия — Англия, прошедшего на чемпионате мира по футболу в 2006 году. Роналду поспособствовал удалению Уэйна Руни, нарушившего правила против Рикарду Карвалью Фото: AP / Michael Probst Переход португальца из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» состоялся в 2003 году. На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер Алекс Фергюсон Фото: AP / Niklas Larsson В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008) Фото: AP / Bernat Armangue Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия Фото: AP / Ivan Sekretarev За переход Криштиану в 2009 году испанский клуб «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы Фото: Reuters / Sergio Perez В 2011 году хавбеку удалось установить рекорд — он смог забить 41 мяч за сезон в чемпионате Испании, побив предыдущее достижение в 38 мячей. Однако в следующем году рекорд был побит Лионелем Месси, забившим 50 мячей за «Барселону» Фото: AP / Andres Kudacki Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь) Фото: Reuters / Arnd Wiegmann C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт Фото: Reuters / Juan Medina В 2014 году президент Португалии Анибал Каваку Силва (на фото справа) вручил футболисту награду за заслуги перед страной — орден Инфанта дона Энрике Фото: Reuters / Rafael Marchante Своего первого сына Роналду назвал в честь самого себя Криштиану-младшим Фото: Arnd Wiegmann / Reuters С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась. Футболист состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес, которая родила ему дочь Алану. Также у футболиста есть двое детей-близнецов Ева и Матео Фото: Reuters / Juan Medina В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей Фото: Reuters / Rafael Marchante В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч» от французского издания France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз) Фото: Reuters / Stefano Rellandini Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии, будучи ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 118 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (193) Фото: Amr Dalsh / Reuters В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА Фото: Reuters / Juan Medina 10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год Фото: Reuters / Massimo Pinca «Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»

В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага Фото: John Sibley / Reuters «Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»

На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира Фото: Reuters / Molly Darlington Смотреть

Несмотря на то, что португальцу на данный момент 37 лет и он не показал свой уровень на чемпионате мира, списывать его со счетов рано, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Криштиану Роналду уделяет внимание своему образу жизни, питанию, сну, он живет игрой. При сегодняшнем уровне медицины, реабилитации, восстановления он вполне сможет играть на топ-уровне до 40 лет».

При этом людей, которые верят в Роналду, с каждым днем становится все меньше.

Владельцы клубов не хотят видеть в составе игрока из-за постоянных скандалов, и даже перспектива заработать на футболках теперь мало кого прельщает. Уже и португальские болельщики не видят Роналду в составе сборной. Вариант, при котором Криштиану еще сыграет за португальцев, есть, но он скорее фантастический, считает футбольный аналитик Константин Клещев:

«Если у Роналду есть какой-то эликсир молодости, тогда, наверное, он сыграет на чемпионате Европы в Германии в 2024 году. Мне кажется, пора подумать о спокойной пенсии где-то, что, собственно, он и делает, на мой взгляд. Почему бы не поехать и не завершить там карьеру за хорошие деньги?»

После окончания чемпионата мира в Катаре Роналду продолжает настраивать против себя весь мир. Криштиану даже не поставил лайк под самыми резонансными постами Лионеля Месси с Кубком мира, что поклонники футбола, конечно же, отметили. Возможно, Роналду не хочет признавать, что проиграл дуэль аргентинцу. Если это так, то в Саудовскую Аравию, по идее, он не уедет ни за какие деньги.