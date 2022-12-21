В Башкирии из-за ОРВИ на карантин частично закрыты 50 школ

В Башкирии на карантин полностью закрыты три школы в Уфе, Аскинском, Кигинском районах и один детский сад в Калтасинском районе из-за роста заболеваемости острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ) среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Также частично закрыты 158 классов в 50 школах и 19 групп в 13 детских садах республики.

По данным надзорного ведомства, максимальный прирост заболевших наблюдается у детей от семи до 14 лет. На 20% выросла заболеваемости среди дошкольников от трех до шести лет. «Мы продолжаем мониторинг за введением ограничительных мер в образовательных учреждениях», — заявили в управлении Роспотребнадзора.

Карина Мамаева

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