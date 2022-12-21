Воронежцы с начала года оформили «займы до зарплаты» на 2 млрд рублей

За три квартала 2022 года жители Воронежской области взяли в микрофинансовых организациях небольшие займы в сумме на около 2 млрд руб., средний размер такого кредита составил 11 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Таким образом, было оформлено порядка 200 тыс. займов.

Рынок «займов до зарплаты» в Воронежской области в ЦБ оценивают как «очень стабильный» — он не показал ни роста, ни падения к показателям трех кварталов 2021 года.

Эксперт по финансовому рынку воронежского отделения Банка России Максим Толубаев предупредил, что под легальных участников рынка микрофинансирования «любят маскироваться мошенники».

«Прежде, чем взять денег взаймы, надо проверить, есть ли эта компания в реестрах Банка России.По закону МФО не могут безгранично начислять проценты, штрафы и пени по микрозаймам. Даже если просрочить выплаты, долг не превысит размер займа более чем в полтора раза. А вот мошенники не ограничивают себя»,— сказал господин Толубаев.



Сергей Калашников

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