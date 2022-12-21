Петербуржцам запретили курить вейпы и кальяны на коммунальных кухнях

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в окончательном чтении закон, запрещающий курение любой никотинсодержащей продукции в местах общего пользования коммунальных и общежитий. Сейчас в городе запрещено употреблять в таких местах только непосредственно табачную продукцию.

Нарушителей будут штрафовать на суммы от 500 до 1 тыс. рублей. Пи этом сам закон или другие правовые акты не устанавливают порядок фиксации нарушений такого рода.

Подробнее о законе — в материале «Ъ-СПб» «Парламентарии погрузятся в дым».

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