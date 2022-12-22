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Адвокату поменяли статус

Юрист осужден по делу о хищении активов АО «Энергия» Александра Хуруджи

Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по уголовному делу члена чеченской коллегии адвокатов «Низам» Романа Кузнецова (до смены имени был известен как Усман Дудуркаев). Юрист был приговорен к двум годам шести месяцам колонии за хищение части активов АО «Энергия» на 48 млн руб. По версии следствия, мошенничество господин Кузнецов совершил, воспользовавшись арестом владельца компании Александра Хуруджи, уголовное дело в отношении которого впоследствии было признано судами сфабрикованным.

Из АО «Энергия» Александра Хуруджи было похищено активов на 48 млн рублей

Из АО «Энергия» Александра Хуруджи было похищено активов на 48 млн рублей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из АО «Энергия» Александра Хуруджи было похищено активов на 48 млн рублей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по делу юриста Романа Кузнецова. В октябре Волгодонской районный суд Ростовской области признал мужчину виновным в мошенничестве и неуведомлении о наличии у него вида на жительства в иностранном государстве (ч. 4 ст. 159 и ст. 330.2 УК РФ). Ему было назначено два года шесть месяцев колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. Апелляционная инстанция утвердила это решение.

Роман Кузнецов обвинялся в хищении денег у АО «Энергия», занимавшегося передачей электроэнергии в Волгодонске и Красном Сулине (Ростовская область).

По версии следствия, в 2016–2018 годах, когда владелец компании Александр Хуруджи находился под арестом, злоумышленники вывели из «Энергии» на счета фирм-однодневок все ее средства — более 3 млрд руб.

В частности, некоторыми активами с января по май 2016 года завладел Роман Кузнецов.

Как писал «Ъ», незадолго до этого супруга Александра Хуруджи, находившегося в то время в СИЗО, обратилась за юридической помощью к адвокату Дудуркаеву-Кузнецову. Тогда Кузнецов под предлогом предотвращения рейдерского захвата принадлежащей господину Хуруджи фирмы с помощью замгендиректора АО «Энергия» Дмитрия Лянгузова заключил договор об оказании услуг между АО «Энергия» и подконтрольным ему ООО МПК. В итоге из фирм Александра Хуруджи было переведено в ООО МПК 80 млн руб.

Почти 48 млн руб. из этих денег Роман Кузнецов перечислил на счета «связанных с ним физических и юридических лиц, не выполнявших для АО "Энергия" каких-либо работ и не оказывавших услуг».

Сотрудники ФСБ задержали юриста, уже сменившего имя, в апреле 2021 года в аэропорту Грозного. Как считают правоохранители, из России Дудуркаев-Кузнецов собирался вылетать в Объединенные Арабские Эмираты, где у него есть вид на жительство. Неуведомление адвокатом властей РФ о наличии такого документа стало вторым эпизодом в его уголовном деле.

В пресс-службе Волгодонского районного суда Ростовской области сообщили «Ъ», что в суде Роман Кузнецов не признал вину. Приговор по его делу был обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения, однако в итоге решение оставлено без изменения.

Александр Хуруджи находился под арестом по обвинению в хищении 470 млн руб. у МРСК Юга. В мае 2017 года суд полностью оправдал предпринимателя. К тому времени его бизнесом уже владели третьи лица, а сама фирма оказалась зарегистрирована в Урус-Мартане. В 2018 году стало известно, что Александр Хуруджи написал в правоохранительные органы заявление на бывшего заместителя генерального директора АО «Энергия» Дмитрия Лянгузова. В декабре 2020 года Дмитрий Лянгузов был приговорен за хищение активов АО на 1 млрд руб. к шести годам колонии.

Кристина Федичкина

  • Коммерсантъ (Ростов) №238 от 22.12.2022, стр. 8

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