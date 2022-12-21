Депутаты горсовета Уфы приняли бюджет Уфы на 2023 год

На заседании горсовета Уфы депутаты приняли бюджет Уфы на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, сообщает пресс-служба совета. Он сформирован бездефицитным.

Общий объем доходов бюджета города спрогнозирован в размере 115,69 млрд руб., в том числе на 2023 год – 44,15 млрд руб., на 2024 год – 40,93 млрд руб., на 2025 год – 30,61 млрд руб. Прогнозируемый объем расходов составит такую же сумму на все три года, при этом в 2023 году расходы увеличатся на 7 млрд руб. по сравнению с бюджетом текущего года. На образование в следующем году планируется направить 17 млрд руб., на национальную экономику — 13,5 млрд руб., жилищно-коммунальное хозяйство — 6,6 млрд. руб., социальную политику — 1,2 млрд. руб.

На финансирование восьми региональных проектов в рамках пяти национальных запланировано выделить в 2023 году 6,1 млрд. руб., в 2024 году – 8,4 млрд руб., в 2025 году – 205 млн. руб.

Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы за три года составят 49,17 млрд руб., из них на 2023 год – 16,1 млрд руб., на 2024 год – 16,45 млрд руб., на 2025 год – 16,62 млрд руб. Из них 82,9% составят налоговые поступления, где наибольший удельный вес занимают налоги на доходы физических лиц и на совокупный доход.

Майя Иванова

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