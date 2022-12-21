Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦИАН: вторичное жилье в Нижнем Новгороде подорожало на 7,5% с начала года

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Нижнего Новгорода составила 117 тыс. руб., по данным ЦИАН, которые приводит РБК. С начала года цена выросла на 7,5%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С начала года вторичное жилье подорожало в большинстве городов России с населением более 500 тыс. человек – их 37. Исключение составили Москва, где стоимость квадратного метра снизилась на 0,4%, до 302,2 тыс. руб., и Севастополь, где цены сохранились на уровне прошлого года – 153 тыс. руб. за кв. м.

Заметнее всего с начала года цены выросли в Махачкале – на 34,3%, до 84,6 тыс. руб., Саратове – на 19,9%, до 75,8 тыс. руб., Кемерове – на 19,5%, до 89,6 тыс. руб.

Главные новости Нижегородской области читайте «Вконтакте»

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...