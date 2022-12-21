ЦИАН: вторичное жилье в Нижнем Новгороде подорожало на 7,5% с начала года

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Нижнего Новгорода составила 117 тыс. руб., по данным ЦИАН, которые приводит РБК. С начала года цена выросла на 7,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С начала года вторичное жилье подорожало в большинстве городов России с населением более 500 тыс. человек – их 37. Исключение составили Москва, где стоимость квадратного метра снизилась на 0,4%, до 302,2 тыс. руб., и Севастополь, где цены сохранились на уровне прошлого года – 153 тыс. руб. за кв. м.

Заметнее всего с начала года цены выросли в Махачкале – на 34,3%, до 84,6 тыс. руб., Саратове – на 19,9%, до 75,8 тыс. руб., Кемерове – на 19,5%, до 89,6 тыс. руб.

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