Кубанский экономист Александр Полиди назвал причины ослабления рубля

Утром 21 декабря курс доллара США в ходе торгов на Мосбирже превысил 70 руб. впервые с 11 мая. Курс евро впервые с конца апреля превысил отметку в 75 руб. На 22 декабря Центральный Банк России установил официальный курс доллара США на уровне 70,53 руб., курс евро – 75,09 руб.

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Краснодарского края Александр Полиди считает, что ослабление рубля – неизбежное и ожидаемое явление.

«Высокие темпы падения обусловлены несколькими причинами. Во-первых, восстановлением импорта: постепенно налаживаются логистические цепочки при том, что уровень зависимости от импорта, в частности, в потребительском секторе остается высоким. Традиционный российский сырьевой экспорт идет с очень большими дисконтами на Восток, поэтому объем валютных поступлений снижается. Также сказывается сезонный фактор налоговых платежей и всплеска частного спроса на наличную валюту в условиях нестабильности и нервозности на рынке», – говорит эксперт.

По его словам, реальность такова, что сильный рубль тормозит российский экспорт и не способствует выходу экономики из спада. Господин Полиди добавляет, что, скорее всего, ослабление рубля будет постепенным, но отметка в 72-75 руб. за доллар вполне понятна.

Наталья Решетняк

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