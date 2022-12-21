Досыпать разрешается

Эксплуатация мусорных полигонов в поселке городского типа Мостовском, Курганинске, станице Переяславской и поселке Ильском, которые еще не оформили необходимые документы и из-за этого должны были закрыться с января, продлена. Поправки, разрешающие их использование до 2026 года, приняты Госдумой, закон уже опубликован. Власти поясняют, что, хотя мусорная реформа отстает от графика, все же сохранить действующие мощности важно, чтобы не возникло коллапса. Экологи сетуют, что решение проблемы слишком затянулось.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксплуатация свалок в поселках Мостовском и Ильском, Курганинске и станице Переяславской разрешена до 2026 года

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Эксплуатация свалок в поселках Мостовском и Ильском, Курганинске и станице Переяславской разрешена до 2026 года

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Использование мусорных полигонов, введенных в эксплуатацию до 2019 года и не имеющие предусмотренной законом документации, продлено до 2026 года. Соответствующие поправки в федеральный закон об отходах производства и потребления опубликованы на портале правовой информации.

Как уточнили «Ъ-Кубань» в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, закон касается мусорных полигонов в поселке городского типа Мостовском, Курганинске, станице Переяславской и поселке Ильском.

В ноябре Законодательное собрание Кубани (ЗСК) обратилось в Правительство РФ с просьбой оказать содействие в его принятии, обосновав это тем, что прекращение эксплуатации указанных полигонов с 2023 года остановит работу регионального оператора по Абинской и Новокубанской зонам, а также оператора в Мостовском районе и приведет к тому, что 12 из 44 муниципалитетов Кубани лишатся объектов размещения.

В своем обращении ЗСК указало, что всего на территории Кубани существуют 54 полигона, фактически же эксплуатируются только 22 из них, еще 32 закрыты и нуждаются в рекультивации. При этом из 22 работающих лишь 15 функционируют в рамках правового поля, остальные имеют разрешительную документацию частично или не имеют ее вовсе.

По данным ЗСК, если в 2021 году на полигонах, не отвечающих требованиям, размещалось около 15% от общего количества ТКО, то к началу 2023 года с учетом исчерпания вместимости части объектов этот объем, по оценкам Росприроднадзора, возрастет до 42%. Предположительно, возможности всех полигонов региона будут исчерпаны в течение ближайших трех лет.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ предоставили несколько иные цифры. По данным ведомства, в Краснодарском крае сейчас функционирует 15 полигонов ТКО. С учетом принятых изменений с 1 января 2023 года все они продолжат свою работу. Еще по одному объекту проходит тарификация, после чего также в следующем году он начнет эксплуатироваться.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам экологической безопасности ЗСК Андрей Булдин, комментируя «Ъ-Кубань» решение о продлении эксплуатации четырех кубанских полигонов признал, что мусорная реформа идет непросто, однако, по его словам, у этого есть ряд объективных причин, и в других странах она также длилась не один десяток лет.

«Это достаточно глубинная перестройка, и нужны серьезные объекты, которых пока не хватает. И если мы закроем те полигоны, которые не успели лицензировать, то вести отходы будет просто некуда. Срок на их лицензирование мне изначально казался не реалистичным, и так не только на Кубани, эта проблема во всей стране. И правительство понимает это, законопроект правительственный, поэтому это продление адекватное, констатирует существующую проблему», - говорит депутат.

При этом он уточнил, что для продления эксплуатации полигоны прошли ряд согласований и процедур, аналогичных тем, что необходимы для лицензирования, в том числе и заключение центрального аппарата Росприроднадзора. «Ранее край подавал заявку, на десяток, наверное, таких полигонов, и только эти удалось согласовать. Если бы этого не сделали, они бы остались вне правового поля. А так за ними все-таки будут пристально следить», - добавляет он.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко считает, что реформирование отрасли слишком затянулось. «Еще лет 20 назад стало ясно, что у нас катастрофически накапливается мусор, и полигоны уже явно не справляются. Вторая фаза началась лет десять назад, и ничего не поменялось. Конца не видно реформе, все время продления», - отметил он.

Член совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека, представитель Межрегиональной общественной организации «Экологический центр» Евгений Витишко полагает, что продление использование полигонов без необходимой документации «это тупиковый путь».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, о планах «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») по строительству на Кубани двух заводов по переработке мусора полного цикла, а также сети сортировочных и перегрузочных площадок. Предполагается, что эти заводы не только решат проблему обращения с мусором, но и сократят объемы отходов для захоронения.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram