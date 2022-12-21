В Самаре на перекрестке Полевой и Самарской частично возобновилось движение транспорта

В среду, 21 декабря, Самаре на перекрестке Ново-Садовой, Полевой и Самарской частично возобновилось движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Движение транспорта в границах этого перекрестка было закрыто 8 октября текущего года из-за работ по строительству метрополитена. По данным городских властей, на этом месте завершается вынос инженерных коммуникаций. В частности, осталось выполнить переустройство одной камеры ливневой канализации. На остальных сетях работы закончены.

При следовании от улицы Первомайской открылся прямой проезд с улицы Ново-Садовой через данный перекресток с возможностью выезда на улицу Самарскую при движении в направлении исторического центра города.

Андрей Сазонов