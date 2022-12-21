В пригороде Калининска обнаружено тело новорожденного

В Калининске Саратовской области проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

По информации СУ СК, тело обнаружили за городом сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Калининский» при проверке сведений от местной жительницы. В ноябре она обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что у ее 37-летней соседки пропали признаки беременности, но новорожденного ребенка она скрывает.

Следователь СК проводит осмотр места происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Марина Ковалева