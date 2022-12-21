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За убийство авторитета Виталия Шиндяпина назначили 17 и 18 лет колонии

Нижегородский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил жителей Мордовии Дмитрия Костина и Алексея Свищева к 17 и 18 годам заключения в колонии строгого режима за убийство преступного авторитета Виталия Шиндяпина и его охранника. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Лидера группировки «Шиндяпинские» Виталия Шиндяпина застрелили в 2004 году в Нижнем Новгороде, где он прятался от конкурирующей банды «Химмашевские» во время криминальных разборок. По данным следствия, Дмитрий Костин и Алексей Свищев выследили его во дворе дома на улице Островского и расстреляли вместе с телохранителем из двух газовых пистолетов ИЖ с глушителями, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Киллеры переоделись семейной парой: Дмитрий Костин надел женскую куртку, накрасил глаза, губы и нарисовал мушку на левой щеке. После убийства они скрылись на автомобиле и уехали в Саранск.

Обвиняемые не признавали вины и настаивали, что в день убийства у них было алиби: они отмечали семейные праздники вместе с родными. Адвокаты убеждали суд и присяжных в том, что их подзащитных оговорил полицейский информатор — свидетель Алексей Рокунов, возивший их в Нижний Новгород. В 2017 году обоих уже оправдали присяжные заседатели, но прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, и дело вернули на новое рассмотрение. Очевидно, второй обвинительный приговор осужденные и их защита снова будут обжаловать.

Подробнее об уголовном деле – в материале «Ъ» «Кандидаты на роли киллеров».

Владимир Зубарев

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