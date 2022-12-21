Средняя цена квадратного метра в новостройках Челябинска выросла на 12,9%

В декабре средняя цена квадратного метра в новостройках Челябинска составила 77,8 тыс. руб. Это на 12,9%, или на 8,9 тыс. руб., больше, чем в январе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование первичного рынка жилья «Циан. Аналитики».

Среди российских городов-миллионников лидером по росту средней цены квадратного метра в новостройках с начала года стала Самара (+39,2%) — стоимость 1 кв. м. в декабре достигла 110,3 тыс. руб. Следом идут Казань (+34,1%), Ростов-на-Дону (+30%), Нижний Новгород (+21,1%) и Воронеж (+19,7%). Ощутимый рост отмечен также в Красноярске (+18,8%), Санкт-Петербурге (+17,8%) и Перми (+15%).

Среди мегаполисов наименее существенная динамика средней цены квадратного метра зафиксирована в Москве (+7,3%), Краснодаре (+4,9%) и Омске (+4%).