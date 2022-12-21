Первый замглавы минэкономразвития Челябинской области покидает пост

В Челябинской области первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева уходит в отставку. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, служебный контракт с госслужащей расторгается по ее инициативе. Ирина Акбашева будет уволена 30 декабря.

Госпожа Акбашева занимала должность первого замминистра экономического развития региона с 2014 года. До этого она работал заместителем главы Саткинского района по экономике и стратегическому развитию.