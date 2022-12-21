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В Саратове военнослужащий осужден за убийство из ревности

Саратовский гарнизонный суд огласил приговор военнослужащему Румилю Идрисову. Дело об убийстве женщины в квартире дома по 1-му Топольчанскому проезду в Саратове рассматривалось с участием присяжных.

Присяжный пришли к выводу, что 25 ноября прошлого года военнослужащий из ревности задушил женщину. Они признали его вину доказанной, а мужчину – заслуживающим снисхождение: обвиняемый пришел с повинной, сотрудничал со следствием, частично признал вину, имел ведомственные награды и положительную характеристику.

Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Защита настаивала, что в деле есть и другие смягчающие обстоятельства – аморальное поведение погибшей и оказание потерпевшей медпомощь сразу после преступления, однако суд их таковыми не почитал. Приговор обжалован в Центральный окружной военный суд.

Марина Ковалева

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