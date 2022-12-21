На подстанции «Урай» выполнено более 70% работ

«Россети Тюмень» выполнили более 70% запланированных в ходе реконструкции работ на подстанции «Урай» в Ханты-Мансийском автономном округе. Завершить реконструкцию планируется до конца 2023 года. Общая стоимость инвестпроекта составит более 440 млн рублей.



Питающий центр обеспечивает электроэнергией объекты ЛУКОЙЛа и более 42 тысяч человек. На энергообъекте специалисты выполнили замену 7 масляных выключателей 110 кВ на современные элегазовые. Новое оборудование имеет повышенный срок службы – от 30 лет – и характеризуется более высокой надежностью, пожарной безопасностью и экологичностью. Все работы проводились без ограничения электроснабжения потребителей.

В следующем году реконструкция коснется устройств классом напряжения 35 кВ: энергетики заменят 9 выключателей на вакуумные. Помимо этого, компания обновит вторичное оборудование на общеподстанционном пункте управления и все силовые кабели. Для повышения наблюдаемости и управляемости подстанции специалисты «Россети Тюмень» увеличат объем информации, дистанционно передаваемой системой сбора и передачи данных в Центр управления сетями.

Как отметили в энергокомпании, модернизация объекта повысит надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов Урая, местного аэропорта, нефтеперерабатывающего завода и цеха по транспортировке углеводородов.