Снова в горы

В условиях сокращения числа направлений для путешествий и роста цен на транспорт и путевки внутренний туризм становится все более популярным среди россиян. Одно из самых востребованных направлений в межсезонье и зимой — курорты Ставрополья и Северного Кавказа. О том, что можно успеть в этой части России за неделю, выехав из Черноземья — в нашей публикации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карачаево-Черкессия, Домбай. Высота 2 277 м.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Карачаево-Черкессия, Домбай. Высота 2 277 м.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Карачаево-Черкесия

Горы Северного Кавказа живописны, хорошо исследованы и охвачены инфраструктурой, местами даже очень современной. Это делает путешествие довольно комфортным. Чтобы добраться на машине, к примеру, до Теберды — города-курорта в Карачаево-Черкесской республике из Воронежа, Белгорода или Липецка, хватит одного дня при раннем выезде. Эти места красивы в любое время года. Из того, что непременно стоит посетить — горнолыжный курорт Домбай, Бадукские озера, озеро Туманлы-Кель и водопад Шумка. Но если последние объекты вполне можно совместить с чем-то, то на первые два лучше закладывать по полному дню. При этом до Бадукских озер придется идти пешком, и этот трек для неподготовленного туриста будет не самым простым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карачаево-Черкессия, Домбай. Кресельная канатная дорога на вершине горы Мусса-Ачитара, высота 3 168 м. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Домбай — это не просто горнолыжный курорт, но и уникальный заповедник, который посещают туристы со всего мира. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Домбай — всесезонный туристический комплекс: с декабря по апрель здесь катаются по склонам, с мая по август занимаются пешим туризмом, ранней осенью — "бархатный" сезон. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Название курорта Домбай означает по-карачаевски «зубр», так как в давние времена эти животные жили здесь стадами. Сегодня представители диких быков, привезенные из Северной Америки, вновь проживают на территории заповедника города Теберда. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова На плато Бермамыт едут за тишиной и единением с природой. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Плато Бермамыт находится в Карачаево-Черкесии, в 45 км от Кисловодска. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Плато Бермамыт — часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его название переводится как «кривое колено». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Сюда стоит ехать, чтобы застать рассвет или закат. Это одно из любимых мест туристов, путешествующих с палатками. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тебердинский государственный заповедник в Карачеево-Черкесии. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Карачаево-Черкесия, ущелье Гоначхир. Озеро Туманлы-Кель Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Следующая фотография 1 / 10 Карачаево-Черкессия, Домбай. Кресельная канатная дорога на вершине горы Мусса-Ачитара, высота 3 168 м. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Домбай — это не просто горнолыжный курорт, но и уникальный заповедник, который посещают туристы со всего мира. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Домбай — всесезонный туристический комплекс: с декабря по апрель здесь катаются по склонам, с мая по август занимаются пешим туризмом, ранней осенью — "бархатный" сезон. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Название курорта Домбай означает по-карачаевски «зубр», так как в давние времена эти животные жили здесь стадами. Сегодня представители диких быков, привезенные из Северной Америки, вновь проживают на территории заповедника города Теберда. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова На плато Бермамыт едут за тишиной и единением с природой. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Плато Бермамыт находится в Карачаево-Черкесии, в 45 км от Кисловодска. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Плато Бермамыт — часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его название переводится как «кривое колено». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Сюда стоит ехать, чтобы застать рассвет или закат. Это одно из любимых мест туристов, путешествующих с палатками. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Тебердинский государственный заповедник в Карачеево-Черкесии. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Карачаево-Черкесия, ущелье Гоначхир. Озеро Туманлы-Кель Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Еще один невероятный по красоте объект — плато Бермамыт, расположенное в 130 км от Теберды и в 45 км от Кисловодска. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2 591 м над уровнем моря. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет и Эльбрус, который находится всего в 30 км от плато. Но дорога на плато может быть доступна не каждому автомобилю, поэтому лучше воспользоваться услугами местных экскурсоводов на джипах.

Ставропольский край

Все четыре курорта Кавказских минеральных вод — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железногорск — привлекают туристов не только широким выбором санаториев и водолечебниц, но и красивейшими видами на горы и великолепными парки. Большое количество достопримечательностей находится внутри самих городов. Так, не один день можно гулять по крупнейшему в Европе городскому парку — национальному парку Кисловодска. Его площадь составляет 965,8 га, и отсюда тоже видно двуглавую вершину Эльбруса. В Пятигорске стоит внимания парк “Цветник”, от которого можно дойти и до картово-тектонического озера Провал, и до места дуэли Михаила Лермонтова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ставропольский край. Кисловодск. Столовая "Союз" Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Кисловодский национальный парк —памятник ландшафтной архитектуры, подлинный лечебно-оздоровительный дендрарий. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Парк расположен на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седло. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Одним из любимых мест прогулок пятигорчан и гостей Пятигорска является парк «Цветник», старейший в городе. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Теличеевские ванны стали называться Пироговскими с 1957 года в память о соседнем хирургическом санатории им. Н.И. Пирогова, ставшим в это время кардиологическим и получившим новое имя «Ласточка». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на южном склоне горы Машук в Пятигорске. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Это конусообразная воронка высотой 41 м, на дне которой находится карстовое озеро минеральной воды бирюзового цвета. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Следующая фотография 1 / 7 Ставропольский край. Кисловодск. Столовая "Союз" Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Кисловодский национальный парк —памятник ландшафтной архитектуры, подлинный лечебно-оздоровительный дендрарий. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Парк расположен на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седло. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Одним из любимых мест прогулок пятигорчан и гостей Пятигорска является парк «Цветник», старейший в городе. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Теличеевские ванны стали называться Пироговскими с 1957 года в память о соседнем хирургическом санатории им. Н.И. Пирогова, ставшим в это время кардиологическим и получившим новое имя «Ласточка». Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на южном склоне горы Машук в Пятигорске. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Это конусообразная воронка высотой 41 м, на дне которой находится карстовое озеро минеральной воды бирюзового цвета. Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Кабардино-Балкария

Немало красивых мест и в Кабардино-Балкарской республике. Одно из красивейших мест — урочище Джилы-Су с его водопадами и головокружительными видами, восхищающими туриста на протяжении всего пути. И, конечно, обязательная точка любого путешествия в эти края — Эльбрус, стратовулкан на Кавказе, самая высокая (5 642 м) горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Эльбрус в любое время года покрыт снегом, погода ближе к вершине непредсказуема, поэтому теплые вещи будут не лишними даже летом. Снимать жилье удобно в Терсколе — небольшом селе в паре километров от подъемника. Однако приехавших на летней резине может ждать сюрприз в виде внезапно выпавшего снега — при выборе жилья это также стоит учитывать.