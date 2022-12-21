Снова в горы

В условиях сокращения числа направлений для путешествий и роста цен на транспорт и путевки внутренний туризм становится все более популярным среди россиян. Одно из самых востребованных направлений в межсезонье и зимой — курорты Ставрополья и Северного Кавказа. О том, что можно успеть в этой части России за неделю, выехав из Черноземья — в нашей публикации.
Карачаево-Черкессия, Домбай. Высота 2 277 м.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
Карачаево-Черкесия
Горы Северного Кавказа живописны, хорошо исследованы и охвачены инфраструктурой, местами даже очень современной. Это делает путешествие довольно комфортным. Чтобы добраться на машине, к примеру, до Теберды — города-курорта в Карачаево-Черкесской республике из Воронежа, Белгорода или Липецка, хватит одного дня при раннем выезде. Эти места красивы в любое время года. Из того, что непременно стоит посетить — горнолыжный курорт Домбай, Бадукские озера, озеро Туманлы-Кель и водопад Шумка. Но если последние объекты вполне можно совместить с чем-то, то на первые два лучше закладывать по полному дню. При этом до Бадукских озер придется идти пешком, и этот трек для неподготовленного туриста будет не самым простым.
Еще один невероятный по красоте объект — плато Бермамыт, расположенное в 130 км от Теберды и в 45 км от Кисловодска. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2 591 м над уровнем моря. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет и Эльбрус, который находится всего в 30 км от плато. Но дорога на плато может быть доступна не каждому автомобилю, поэтому лучше воспользоваться услугами местных экскурсоводов на джипах.
Ставропольский край
Все четыре курорта Кавказских минеральных вод — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железногорск — привлекают туристов не только широким выбором санаториев и водолечебниц, но и красивейшими видами на горы и великолепными парки. Большое количество достопримечательностей находится внутри самих городов. Так, не один день можно гулять по крупнейшему в Европе городскому парку — национальному парку Кисловодска. Его площадь составляет 965,8 га, и отсюда тоже видно двуглавую вершину Эльбруса. В Пятигорске стоит внимания парк “Цветник”, от которого можно дойти и до картово-тектонического озера Провал, и до места дуэли Михаила Лермонтова.
Кабардино-Балкария
Немало красивых мест и в Кабардино-Балкарской республике. Одно из красивейших мест — урочище Джилы-Су с его водопадами и головокружительными видами, восхищающими туриста на протяжении всего пути. И, конечно, обязательная точка любого путешествия в эти края — Эльбрус, стратовулкан на Кавказе, самая высокая (5 642 м) горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Эльбрус в любое время года покрыт снегом, погода ближе к вершине непредсказуема, поэтому теплые вещи будут не лишними даже летом. Снимать жилье удобно в Терсколе — небольшом селе в паре километров от подъемника. Однако приехавших на летней резине может ждать сюрприз в виде внезапно выпавшего снега — при выборе жилья это также стоит учитывать.