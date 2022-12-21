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Снова в горы

Исследуем Северный Кавказ

В условиях сокращения числа направлений для путешествий и роста цен на транспорт и путевки внутренний туризм становится все более популярным среди россиян. Одно из самых востребованных направлений в межсезонье и зимой — курорты Ставрополья и Северного Кавказа. О том, что можно успеть в этой части России за неделю, выехав из Черноземья — в нашей публикации.

Карачаево-Черкессия, Домбай. Высота 2 277 м.

Карачаево-Черкессия, Домбай. Высота 2 277 м.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Карачаево-Черкессия, Домбай. Высота 2 277 м.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Карачаево-Черкесия

Горы Северного Кавказа живописны, хорошо исследованы и охвачены инфраструктурой, местами даже очень современной. Это делает путешествие довольно комфортным. Чтобы добраться на машине, к примеру, до Теберды — города-курорта в Карачаево-Черкесской республике из Воронежа, Белгорода или Липецка, хватит одного дня при раннем выезде. Эти места красивы в любое время года. Из того, что непременно стоит посетить — горнолыжный курорт Домбай, Бадукские озера, озеро Туманлы-Кель и водопад Шумка. Но если последние объекты вполне можно совместить с чем-то, то на первые два лучше закладывать по полному дню. При этом до Бадукских озер придется идти пешком, и этот трек для неподготовленного туриста будет не самым простым.

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Карачаево-Черкессия, Домбай. Кресельная канатная дорога на вершине горы Мусса-Ачитара, высота 3 168 м.

Карачаево-Черкессия, Домбай. Кресельная канатная дорога на вершине горы Мусса-Ачитара, высота 3 168 м.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Домбай — это не просто горнолыжный курорт, но и уникальный заповедник, который посещают туристы со всего мира.

Домбай — это не просто горнолыжный курорт, но и уникальный заповедник, который посещают туристы со всего мира.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Домбай — всесезонный туристический комплекс: с декабря по апрель здесь катаются по склонам, с мая по август занимаются пешим туризмом, ранней осенью — &quot;бархатный&quot; сезон.

Домбай — всесезонный туристический комплекс: с декабря по апрель здесь катаются по склонам, с мая по август занимаются пешим туризмом, ранней осенью — "бархатный" сезон.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Название курорта Домбай означает по-карачаевски «зубр», так как в давние времена эти животные жили здесь стадами. Сегодня представители диких быков, привезенные из Северной Америки, вновь проживают на территории заповедника города Теберда.

Название курорта Домбай означает по-карачаевски «зубр», так как в давние времена эти животные жили здесь стадами. Сегодня представители диких быков, привезенные из Северной Америки, вновь проживают на территории заповедника города Теберда.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

На плато Бермамыт едут за тишиной и единением с природой.

На плато Бермамыт едут за тишиной и единением с природой.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Плато Бермамыт находится в Карачаево-Черкесии, в 45 км от Кисловодска.

Плато Бермамыт находится в Карачаево-Черкесии, в 45 км от Кисловодска.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Плато Бермамыт — часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его название переводится как «кривое колено».

Плато Бермамыт — часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его название переводится как «кривое колено».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Сюда стоит ехать, чтобы застать рассвет или закат. Это одно из любимых мест туристов, путешествующих с палатками.

Сюда стоит ехать, чтобы застать рассвет или закат. Это одно из любимых мест туристов, путешествующих с палатками.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тебердинский государственный заповедник в Карачеево-Черкесии.

Тебердинский государственный заповедник в Карачеево-Черкесии.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Карачаево-Черкесия, ущелье Гоначхир. Озеро Туманлы-Кель

Карачаево-Черкесия, ущелье Гоначхир. Озеро Туманлы-Кель

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

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Карачаево-Черкессия, Домбай. Кресельная канатная дорога на вершине горы Мусса-Ачитара, высота 3 168 м.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Домбай — это не просто горнолыжный курорт, но и уникальный заповедник, который посещают туристы со всего мира.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Домбай — всесезонный туристический комплекс: с декабря по апрель здесь катаются по склонам, с мая по август занимаются пешим туризмом, ранней осенью — "бархатный" сезон.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Название курорта Домбай означает по-карачаевски «зубр», так как в давние времена эти животные жили здесь стадами. Сегодня представители диких быков, привезенные из Северной Америки, вновь проживают на территории заповедника города Теберда.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

На плато Бермамыт едут за тишиной и единением с природой.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Плато Бермамыт находится в Карачаево-Черкесии, в 45 км от Кисловодска.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Плато Бермамыт — часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его название переводится как «кривое колено».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Сюда стоит ехать, чтобы застать рассвет или закат. Это одно из любимых мест туристов, путешествующих с палатками.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Тебердинский государственный заповедник в Карачеево-Черкесии.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Карачаево-Черкесия, ущелье Гоначхир. Озеро Туманлы-Кель

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Еще один невероятный по красоте объект — плато Бермамыт, расположенное в 130 км от Теберды и в 45 км от Кисловодска. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2 591 м над уровнем моря. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет и Эльбрус, который находится всего в 30 км от плато. Но дорога на плато может быть доступна не каждому автомобилю, поэтому лучше воспользоваться услугами местных экскурсоводов на джипах.

Ставропольский край

Все четыре курорта Кавказских минеральных вод — Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железногорск — привлекают туристов не только широким выбором санаториев и водолечебниц, но и красивейшими видами на горы и великолепными парки. Большое количество достопримечательностей находится внутри самих городов. Так, не один день можно гулять по крупнейшему в Европе городскому парку — национальному парку Кисловодска. Его площадь составляет 965,8 га, и отсюда тоже видно двуглавую вершину Эльбруса. В Пятигорске стоит внимания парк “Цветник”, от которого можно дойти и до картово-тектонического озера Провал, и до места дуэли Михаила Лермонтова.

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Ставропольский край. Кисловодск. Столовая &quot;Союз&quot;

Ставропольский край. Кисловодск. Столовая "Союз"

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Кисловодский национальный парк —памятник ландшафтной архитектуры, подлинный лечебно-оздоровительный дендрарий.

Кисловодский национальный парк —памятник ландшафтной архитектуры, подлинный лечебно-оздоровительный дендрарий.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Парк расположен на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седло.

Парк расположен на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седло.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Одним из любимых мест прогулок пятигорчан и гостей Пятигорска является парк «Цветник», старейший в городе.

Одним из любимых мест прогулок пятигорчан и гостей Пятигорска является парк «Цветник», старейший в городе.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Теличеевские ванны стали называться Пироговскими с 1957 года в память о соседнем хирургическом санатории им. Н.И. Пирогова, ставшим в это время кардиологическим и получившим новое имя «Ласточка».

Теличеевские ванны стали называться Пироговскими с 1957 года в память о соседнем хирургическом санатории им. Н.И. Пирогова, ставшим в это время кардиологическим и получившим новое имя «Ласточка».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на южном склоне горы Машук в Пятигорске.

Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на южном склоне горы Машук в Пятигорске.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Это конусообразная воронка высотой 41 м, на дне которой находится карстовое озеро минеральной воды бирюзового цвета.

Это конусообразная воронка высотой 41 м, на дне которой находится карстовое озеро минеральной воды бирюзового цвета.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

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Ставропольский край. Кисловодск. Столовая "Союз"

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Кисловодский национальный парк —памятник ландшафтной архитектуры, подлинный лечебно-оздоровительный дендрарий.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Парк расположен на склонах Джинальского хребта, по долине реки Ольховки, от Нарзанной галереи по склонам гор Крестовой, Тупой (Сосновой), Серых, Красных, Синих камней до гор Пикет и Малое седло.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Одним из любимых мест прогулок пятигорчан и гостей Пятигорска является парк «Цветник», старейший в городе.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Теличеевские ванны стали называться Пироговскими с 1957 года в память о соседнем хирургическом санатории им. Н.И. Пирогова, ставшим в это время кардиологическим и получившим новое имя «Ласточка».

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на южном склоне горы Машук в Пятигорске.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Это конусообразная воронка высотой 41 м, на дне которой находится карстовое озеро минеральной воды бирюзового цвета.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Кабардино-Балкария

Немало красивых мест и в Кабардино-Балкарской республике. Одно из красивейших мест — урочище Джилы-Су с его водопадами и головокружительными видами, восхищающими туриста на протяжении всего пути. И, конечно, обязательная точка любого путешествия в эти края — Эльбрус, стратовулкан на Кавказе, самая высокая (5 642 м) горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Эльбрус в любое время года покрыт снегом, погода ближе к вершине непредсказуема, поэтому теплые вещи будут не лишними даже летом. Снимать жилье удобно в Терсколе — небольшом селе в паре километров от подъемника. Однако приехавших на летней резине может ждать сюрприз в виде внезапно выпавшего снега — при выборе жилья это также стоит учитывать.

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Самые красивые места Северного Кавказа зачастую просто встречаются нам по дороге.

Самые красивые места Северного Кавказа зачастую просто встречаются нам по дороге.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Одно из таких мест — путь к урочищу Джилы-Су.

Одно из таких мест — путь к урочищу Джилы-Су.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Практические на каждом шагу можно останавливать машину, чтобы сделать несколько красивых снимков. Однако в этих местах бывают камнепады, да и погода порой меняется очень стремительно.

Практические на каждом шагу можно останавливать машину, чтобы сделать несколько красивых снимков. Однако в этих местах бывают камнепады, да и погода порой меняется очень стремительно.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Самый крупный водопад урочища Джилы-су — Сылтран-су.

Самый крупный водопад урочища Джилы-су — Сылтран-су.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Кабардино-Балкария, Эльбрусский район. Горы в облаках.

Кабардино-Балкария, Эльбрусский район. Горы в облаках.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Село Терскол в Приэльбрусском районе.

Село Терскол в Приэльбрусском районе.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Следующая фотография
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Самые красивые места Северного Кавказа зачастую просто встречаются нам по дороге.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Одно из таких мест — путь к урочищу Джилы-Су.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Практические на каждом шагу можно останавливать машину, чтобы сделать несколько красивых снимков. Однако в этих местах бывают камнепады, да и погода порой меняется очень стремительно.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Самый крупный водопад урочища Джилы-су — Сылтран-су.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Кабардино-Балкария, Эльбрусский район. Горы в облаках.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Село Терскол в Приэльбрусском районе.

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

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