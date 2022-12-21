Численность птицы в хозяйствах Кубани превысила 28 млн голов

В Краснодарском крае численность птицы в хозяйствах всех категорий выросла до 28,1 млн голов. По этому показателю регион остался лидером в ЮФО и вошел в топ-5 по производству мяса птицы и в топ-10 — по производству яиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

С начала года на Кубани выпустили уже 1,3 млрд штук яиц, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кубанскую продукцию отмечается не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

«В этом году, несмотря на сложную обстановку в экономике, Кубань вошла в десятку ведущих субъектов страны по количеству экспортированного мяса птицы. Основные поставки идут в Китай, Абхазию, Армению, Беларусь»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что птицеводческие предприятия обновляют оборудование, внедряют новые технологии производства комбикормов и премиксов, получают льготные кредиты на закупку кормов и добавок. За счет этого им удается нарастить продуктивность птицы.

Крупнейшими предприятиями Кубани в отрасли являются племенной птицеводческий завод «Лабинский» и «Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция» в Ленинградском районе. Они же активно экспортируют инкубационное яйцо в Таджикистан и Азербайджан. За счет участия в нацпроекте «Производительность труда» на птицефабрике «Новороссийск» с начала 2022 года произвели 228 млн яиц и более 1,1 тыс. тонн мяса.

Татьяна Ручкина

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