Нарезка не всем по вкусу

Красноярский горсовет утвердил новую схему 18 одномандатных округов на выборах в муниципальный парламент, которые пройдут в 2023 году. Ряд представителей оппозиционных партий заявили о том, что изменение границ создает дополнительные преимущества будущим кандидатам от «Единой России» (ЕР).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Красноярский горсовет утвердил схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального парламента. Это решение стало необходимым, поскольку истек десятилетний срок «годности» прежней схемы (она была принята в 2013 году), установленный федеральным законодательством.

Очередные выборы в горсовет Красноярска пройдут в сентябре 2023 года. 18 депутатов будут избираться в одномандатных округах, 18 — по партийным спискам. На предыдущих выборах 2018 года по итогам голосования в одномандатных округах ЕР получила 11 мест, ЛДПР и КПРФ — по три, «Справедливая Россия» — одно. В общей сложности единороссы располагают 18 мандатами, ЛДПР — девятью, КПРФ — четырьмя. По одному месту у эсеров и «Зеленых».

«Осталось 18 одномандатных округов, как и было ранее, но при этом была учтена новая общая численность избирателей по Красноярску и требование закона в части отклонения не более чем на 10% в большую или меньшую сторону количества избирателей от среднего по округу»,— рассказала депутат Елена Южакова (ЕР).

Однако новая конфигурация вызвала немало замечаний. «У коллег-депутатов, как и у меня, — масса вопросов. Кому пришло в голову соединить в один округ “Солнечный” (микрорайон на окраине.– “Ъ”) и исторический центр?» — прокомментировал новую схему в депутат от ЛДПР Сергей Надточий. «Обратите внимание, как вытянуты округа: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Остальные округа, можно сказать, адекватно нарезаны. В подобных округах трудно оппозиционным кандидатам вести свою кампанию. Логистика, билборды и сторонники рассеяны по всей территории. Зато легче баллотироваться кандидату, обладающему властью и связями, уже сейчас»,— отмечал, в свою очередь, помощник депутата Госдумы РФ от ЛДПР и руководителя регионального отделения партии Сергея Каргинова Иван Петров. Почти во всех перечисленных им округах в 2018 году победу одержали единороссы.

«Очевидно, что перенарезку делали очень умные, грамотные люди»,— сказал на сессии 20 декабря глава фракции КПРФ Александр Амосов. Спикер горсовета Наталия Фирюлина (ЕР) тут же предложила поблагодарить авторов схемы, но, как выяснилось, депутат-коммунист говорил об этом с иронией. «Также очевидно, что особой такой нарезке иезуитской подверглись округа, где выиграли депутаты-одномандатники не от „Единой России“. Совершенно очевидно»,— завершил он свою мысль.

В ходе голосования новую схему поддержали 22 депутата. Против проголосовали семь членов фракции ЛДПР и двое коммунистов.

«Я не вижу тут никакой политической подоплеки. Дело в том, что оптимального решения этого вопроса нет, учитывая, что город растет неравномерно. У нас есть несколько быстрорастущих микрорайонов, где идет основное строительство, проживающих там избирателей надо куда-то пристроить. Поэтому и получаются такие лоскутные округа»,— уверен политолог Сергей Комарицын. По его мнению, контроль исполнительной власти над политической ситуацией лишает предстоящие в 2023 году выборы настоящей интриги вне зависимости от конфигурации округов.

Валерий Лавский