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Парки Нижнего Новгорода будут открыты в новогоднюю ночь

Массовых гуляний в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде не планируется. Но для посетителей будут открыты скверы и парки, время работы которых обычно ограничено. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вечером 31 декабря в городских парках будут работать тематические фотозоны и аниматоры. Основные мероприятия запланированы на площади Горького, в парках «Швейцария», парке Станкозавода и в Светлоярском парке, в «Дубках», в детском парке Свердлова, в Автозаводском и Сормовских парках. Праздновать Новый год будут и на ярмарке.

В саму новогоднюю ночь в парке «Швейцария» будет работать каток до 3:00, гостей парка имени 1 мая с 23:0 до 2:00 будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. В заповедных кварталах на улице Студеной с 00:10 до 4:00 будут транслировать мультимедийное шоу от Dreamlaser.

Мероприятий на площади Минина в этом году не будет.

Анастасия Еремина

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