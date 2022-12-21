Парки Нижнего Новгорода будут открыты в новогоднюю ночь

Массовых гуляний в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде не планируется. Но для посетителей будут открыты скверы и парки, время работы которых обычно ограничено. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вечером 31 декабря в городских парках будут работать тематические фотозоны и аниматоры. Основные мероприятия запланированы на площади Горького, в парках «Швейцария», парке Станкозавода и в Светлоярском парке, в «Дубках», в детском парке Свердлова, в Автозаводском и Сормовских парках. Праздновать Новый год будут и на ярмарке.

В саму новогоднюю ночь в парке «Швейцария» будет работать каток до 3:00, гостей парка имени 1 мая с 23:0 до 2:00 будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. В заповедных кварталах на улице Студеной с 00:10 до 4:00 будут транслировать мультимедийное шоу от Dreamlaser.

Мероприятий на площади Минина в этом году не будет.

Анастасия Еремина