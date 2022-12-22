Мнение эксперта

Сергей Роженко, директор практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства Kept:

Исторически рынок электроэнергии и газа в странах ЕС уже был серьезнейшим образом зарегулирован. Основной вклад в стоимость, например, электроэнергии, как ни парадоксально, вносили всевозможные административные сборы и надбавки, направленные на программы декарбонизации и социального развития, а также тарифы сетей — естественных монополий. Вес же оптового конкурентного рынка электроэнергии в «допандемийные» времена никогда не превышал 20–40%. В газе в целом была схожая тенденция.

В ситуации, когда именно компонент оптового рынка электроэнергии и газа вышел из-под контроля, что повысило за короткое время стоимость по этому компоненту в 10–20 раз, европейские регуляторы активно ищут наиболее простые и рабочие методы для возвращения управляемости отрасли. В этой связи ситуативное введение различного рода price cap (так называемая испанская модель) на энергорынках или изъятие сверхприбылей энергокомпаний и бюджетная поддержка потребителей по немецкой модели Doppel Wumms («Двойной удар») при сохранении нетронутой структуры собственности энергокомпаний являются логичным ходом.

На текущий момент в списке таких практических задач стоит две: 1) обеспечение доступности для населения и поддержка выживания энергоемкого бизнеса; 2) ограничение сверхприбылей добывающих и генерирующих компаний и ограничение вывода финансовых ресурсов из отрасли. Очевидно, что сама по себе национализация энергетики или отказ от оптового сегмента вопрос не решают, но несут ряд рисков, которые сложно просчитать. В этой связи регуляторы стран ЕС, скорее всего, ограничатся точечными изменениями на следующие год-два. До прояснения «новой нормальности» отрасли я не ожидаю принципиальных изменений.