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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 21 декабря

Яркие кадры среды

Футбольные болельщики в Буэнос-Айресе, Санта-Клаус в зоопарке Гватемалы и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Буэнос-Айрес. Футбольные болельщики празднуют победу сборной Аргентины в чемпионате мира

Буэнос-Айрес. Футбольные болельщики празднуют победу сборной Аргентины в чемпионате мира

Фото: Reuters / Cristina Sille

Бихар, Индия. Разгрузка мешков с цементом у железнодорожной станции

Бихар, Индия. Разгрузка мешков с цементом у железнодорожной станции

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Берлин. Сотрудники полиции с верхушкой рождественской елки, срезанной активистами Letzte Generation у Бранденбургских ворот

Берлин. Сотрудники полиции с верхушкой рождественской елки, срезанной активистами Letzte Generation у Бранденбургских ворот

Фото: Reuters / Christian Mang

Гватемала. Празднование Рождества в городском зоопарке

Гватемала. Празднование Рождества в городском зоопарке

Фото: Reuters / Sandra Sebastian

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ребенок-мигрант и военнослужащие нацгвардии Техаса на границе США и Мексики

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ребенок-мигрант и военнослужащие нацгвардии Техаса на границе США и Мексики

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Джамму, Индия. Уличный торговец с тележкой

Джамму, Индия. Уличный торговец с тележкой

Фото: Channi Anand / AP

Владивосток, Россия. Дети лепят снеговика

Владивосток, Россия. Дети лепят снеговика

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /  купить фото

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Буэнос-Айрес. Футбольные болельщики празднуют победу сборной Аргентины в чемпионате мира

Фото: Reuters / Cristina Sille

Бихар, Индия. Разгрузка мешков с цементом у железнодорожной станции

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Берлин. Сотрудники полиции с верхушкой рождественской елки, срезанной активистами Letzte Generation у Бранденбургских ворот

Фото: Reuters / Christian Mang

Гватемала. Празднование Рождества в городском зоопарке

Фото: Reuters / Sandra Sebastian

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ребенок-мигрант и военнослужащие нацгвардии Техаса на границе США и Мексики

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Джамму, Индия. Уличный торговец с тележкой

Фото: Channi Anand / AP

Владивосток, Россия. Дети лепят снеговика

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /  купить фото

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