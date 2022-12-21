Фото дня: 21 декабря

Футбольные болельщики в Буэнос-Айресе, Санта-Клаус в зоопарке Гватемалы и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Буэнос-Айрес. Футбольные болельщики празднуют победу сборной Аргентины в чемпионате мира Фото: Reuters / Cristina Sille Бихар, Индия. Разгрузка мешков с цементом у железнодорожной станции Фото: Rajesh Kumar Singh / AP Берлин. Сотрудники полиции с верхушкой рождественской елки, срезанной активистами Letzte Generation у Бранденбургских ворот Фото: Reuters / Christian Mang Гватемала. Празднование Рождества в городском зоопарке Фото: Reuters / Sandra Sebastian Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ребенок-мигрант и военнослужащие нацгвардии Техаса на границе США и Мексики Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Джамму, Индия. Уличный торговец с тележкой Фото: Channi Anand / AP Владивосток, Россия. Дети лепят снеговика Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов / купить фото Следующая фотография 1 / 7 Буэнос-Айрес. Футбольные болельщики празднуют победу сборной Аргентины в чемпионате мира Фото: Reuters / Cristina Sille Бихар, Индия. Разгрузка мешков с цементом у железнодорожной станции Фото: Rajesh Kumar Singh / AP Берлин. Сотрудники полиции с верхушкой рождественской елки, срезанной активистами Letzte Generation у Бранденбургских ворот Фото: Reuters / Christian Mang Гватемала. Празднование Рождества в городском зоопарке Фото: Reuters / Sandra Sebastian Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ребенок-мигрант и военнослужащие нацгвардии Техаса на границе США и Мексики Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Джамму, Индия. Уличный торговец с тележкой Фото: Channi Anand / AP Владивосток, Россия. Дети лепят снеговика Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов / купить фото