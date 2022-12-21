Парковки в Воронеже будут бесплатными во время новогодних каникул

С 31 декабря по 8 января платные парковки в Воронеже будут бесплатными, сообщается на сайте концессионера стоянок ООО «Городские парковки». Система оплаты будет функционировать режиме выходных и нерабочих праздничных дней, оплата не будет взиматься круглосуточно.

В декабре ранее стало известно, что эта компания, оперирующая городскими парковками в Воронеже, Белгороде и Курске, перешла под контроль «Росатома». Его структура АО «Цифровые платформы и решения умного города» (правопредшественник — АО «Русатом инфраструктурные решения») приобрела 75% в белгородском ООО «Городские технологии», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта компания является учредителем ООО «Городские парковки». Ранее 100% «Городских технологий» принадлежали Федору Жерновому. Теперь у него осталось 25%, следует из данных Kartoteka.ru.

Сергей Калашников

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