За брендами идут в онлайн

В связи с уходом из России многих брендов одежды и закрытия их магазинов в Ижевске потребители все чаще начинают покупать известные марки одежды онлайн. По данным Авито за март-ноябрь 2022 года продажи популярных брендов в столице Удмуртии выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты считают такой исход закономерным — покупатели привыкли к фирменным вещам и готовы их приобретать через интернет. Популярность онлайн-площадок также обусловлена доверием потребителей, которое заметно укрепилось за последние годы. Некоторые эксперты считают, что онлайн продажи будут развиваться и дальше, создавая конкуренцию офлайн-магазинам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Лямина Фото: Софья Лямина

По данным Авито за март-ноябрь 2022 года продажи популярных брендов одежды через их онлайн-платформу в Ижевске выросли в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. В сервисе отмечают, что интерес к онлайн-шопингу растет с каждым годом. Важную долю спроса занимает одежда, обувь и аксессуары известных брендов, продажи которых в обычных магазинах прекратились после начала спецоперации на Украине. Популярность выросла как люксовых брендов, так и масс-маркета. Наибольшим спросом среди премиум-сегмента пользуются бренды Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Burberry, Herms и Saint Laurent. В Ижевске их продукцию стали покупать активнее в 2-3,4 раза чаще. Среди масс-маркета самыми популярными брендами оказались Zara, Massimo Dutti, H&M и Mango — продажи некоторых товаров увеличились в два раза. Также вырос интерес к спортивным брендам, Nike и Adidas стали покупать онлайн почти в три раза чаще.

«Многие россияне предпочитают вещи уже привычных брендов, поэтому ищут на Авито именно их. Мы видим, что при выборе брендовых вещей 85% пользователей перед покупкой проверяют продавца на надежность, а вещь на аутентичность. По нашим данным, проверенные брендовые вещи покупают в два раза активнее. Еще один популярный способ — проверка продавца по рейтингу и отзывам»,— прокомментировал руководитель категории Lifestyle в Авито Алексей Козловский.

После начала спецоперации на Украине в торговых центрах и магазинах Ижевска закрылись фирменные отделы Adidas, H&M, Bershka, Reserved, Levi’s, Cropp, Mohito, Next и некоторые другие. Однако на сегодняшний день многие марки можно купить онлайн. Директор консалтингового агентства «Центр бизнес-аналитики» Михаил Алексеев считает, что рост спроса брендовой одежды на онлайн-площадках вполне закономерен. «Спрос рождает предложение. Люди привыкли к хорошим брендовым вещам, естественно они будут искать где их можно купить. Если закрываются офлайн-точки и формируется предложение в онлайне, они уходят туда»,— поделился мнением господин Алексеев. При этом он считает, что спрос на брендовые товары будет постепенно уменьшаться.

«В связи с экономической ситуацией потребительское поведение снизится. Да, сейчас много людей покупают онлайн, потому что это выгодно. Возможно, среднеценовой сегмент сохранится. Однако популярность более дорогог

Помимо этого, рост онлайн продаж обусловлен стремительным развитием маркетплейсов, которые заметно укрепили доверие потребителей, усовершенствовали свои функции и интегрировали новые инструменты. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что драйвером роста также сейчас служит высокий сезон, пик которого приходится на декабрь. «Широкий ассортимент, возможность приобрести товары, которые отсутствуют в обычных магазинах, различные виды акционных предложений, в том числе на доставку — маркетплейсы и рынок e-commerce определенно будут развиваться и дальше, создавая конкуренцию с офлайном»,— прокомментировал господин Сигал. Он добавил, что сейчас на рынок выходят новые игроки, которые реализуют продажу продукции под запросы граждан, в том числе тех товаров, которые можно купить только в онлайн-сегменте.

Татьяна Колегова