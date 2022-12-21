Новаторы в области выгодных предложений: «Галамарт» открывает юбилейный 500-й магазин

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт», в которой можно найти товары для дома по доступным ценам, открывает юбилейный 500-й магазин: открытие состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге с масштабным праздником для жителей города. Про то, какой путь прошел «Галамарт» за эти годы (первый магазин открылся в 2009 году), рассказали руководитель продвижения франчайзинговой сети «Галамарт» Виктор Яковенко и одна из первых франчайзи «Галамарт» Елена Еланцева.

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Фото: Пресс служба «Галамарт» Виктор Яковенко

Фото: Пресс служба «Галамарт»

«За прошедшее время «Галамарт» стал ближе, удобнее и современнее, - отметил Виктор. – Мы разработали новый небольшой формат магазинов, с каждым открытием тщательно продумываем расположение товарных групп, а также в последние годы поменяли рекламное оформление. В итоге – стали более заметны для покупателя».

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Сеть известна не только доступными ценами: на открытиях магазинов выступают звезды, покупателям дарят подарки, а любой второй товар можно купить всего за 1 рубль – эту акцию впоследствии скопировали для себя многие крупные сети.

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Фото: Пресс служба «Галамарт» Елена Еланцева

Фото: Пресс служба «Галамарт»

Акции в «Галамарте» не отменялись и в этом году: на общем фоне выгодно выделялось, что сеть не побоялась следовать своей прежней линии. «Ситуация для открытия магазинов Low prices сейчас самая подходящая, - считает франчайзи сети Елена Еланцева. – Я сама сейчас нахожусь в поиске новой локации для магазина и планирую дальше развиваться вместе с сетью».

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«Для нас открытие 500-го магазина именно в Санкт-Петербурге – знаковое событие, - отметил Виктор. - Всего здесь на сегодняшний момент 29 магазинов, в среднем ежемесячно мы обслуживаем более 500 тысяч покупателей, а на полках вы можете найти до 6000 товаров. Лично я сравниваю «Галамарт» с магазином «1000 мелочей» из советского прошлого: к нам заходишь за тряпочкой, а выходишь с огромным пакетом нужных и полезных покупок!».

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