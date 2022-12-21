В Удмуртии с мошенницы взыскали более 2 млн рублей

В Удмуртии с мошенницы, которая обманом получила сертификат на покупку квартиры, в доход государства взыскано более 2 млн руб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, Можгинский районный суд признал виновной местную жительницу в мошенничестве, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст.159.2 УК РФ).

Судом установлено, что женщина предоставляла недостоверные сведения как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, благодаря чему получила от государства сертификат на приобретение квартиры на сумму более 2 млн руб.

В настоящий момент решение суда находится на контроле прокуратуры.