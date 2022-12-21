До 40% многодетных семей Петербурга могут лишиться соцвыплат

Почти 40% всех многодетных семей в Санкт-Петербурге могут лишиться финансовой поддержки после принятия поправок в региональный Социальный кодекс. Соответствующий законопроект, призванный привести к единому виду местное и федеральное законодательство в социальной части, был одобрен в первом чтении на заседании Заксобрания в среду, 21 декабря.

«При масштабности увеличения в целом мер социальной поддержки определенные категории многодетных семей, у которых превышен доход в размере полуторакратного прожиточного минимума на каждого члена семьи, определенные три меры социальной поддержки не получат»,— заявила на заседании глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Представитель горадминистрации в ЗакСе Константин Сухенко в свою очередь отметил, что «знает людей» из многодетных семей, которые сами отказывались от выплат в силу достаточного дохода. Некоторые депутаты раскритиковали готовящиеся поправки, указав, что лишать людей выплат из-за того, что месячный доход на 1 или 2 тысячи рублей выше необходимого минимума, бессмысленно и вредно.

Сейчас в Петербурге официально зарегистрировано около 52 тысячи многодетных семей.

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