Для временного расширения улицы Ошарской вырубят 43 дерева

Улицу Ошарскую в Нижнем Новгороде временно расширят на участке от улицы Горького до улицы Белинского из-за строительства метро. Для этого придется вырубить 43 дерева: тополи, американские клены, липы, березы и ясени. Об этом сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена (ГУММиД).

Вырубку деревьев согласовала районная администрация и Горкомэкологии. Когда строительство завершат, специалисты благоустроят участок и высадят новые деревья.

«Уже в ближайшее время на улице Горького начнут сооружать стартовый котлован, в связи с этим будут временные перекрытия и сужение улицы до двух полос в районе перекрестка с улицей Ошарской»,– сообщили в ГУММиД.

Новые станции метро на площади Свободы и площади Сенной строит «Моспроект-3», цена контракта — 35,5 млрд руб. Работы намерены завершить в 2026 году.

Анастасия Еремина