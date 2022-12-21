Экс-главе Белгородского района добавили штраф за взятку

Московский городской суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы экс-главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде в ответ на журналистский запрос, к 11 годам колонии строгого режима ему добавлен штраф в 60 млн руб. Запрет занимать должности в органах власти ужесточен до 7 лет.

Бывший чиновник был признан виновным в получении в 2018–2019 годах 24,3 млн руб. за разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений в Белгородском районе (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Приговор Преображенский райсуд Москвы огласил в июне.

Анатолий Попков находится под стражей с осени 2019 года.

Сергей Толмачев