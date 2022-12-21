Губернатор анонсировал «строгие меры» для чиновников после гибели воспитанника интерната для умственно отсталых в Воронежской области

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что распорядился провести череду проверок и служебных расследований после смерти 16-летнего воспитанника специализированного Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Его тело, напомним, было обнаружено утром 20 декабря под окнами комнаты юноши, расположенной на втором этаже.

Как сообщил губернатор в своем telegram-канале, он поручил «незамедлительно и в оперативные сроки» провести проверки всех воронежских стационаров психоневрологического профиля «на предмет обеспечения безопасности пациентов». В отношении руководства и сотрудников Бутурлиновского детского дома будет проведено служебное расследование

Оно будет включать в себя «изучение причин трагедии и исключение их повторения в будущем, с принятием мер жесткого дисциплинарного реагирования в отношении руководства интерната», отметил губернатор.

Также служебная проверка будет проведена в отношении руководства департамента социальной защиты правительства региона. «По ее результатам будут приняты самые строгие меры дисциплинарной ответственности»,— заявил губернатор

«Я глубоко потрясен трагедией. Выражаю соболезнования всем, кто знал погибшего парня»,— добавил господин Гусев.

Сегодня также стало известно, что уголовное дело о гибели воспитанника интерната взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

В правительстве Воронежской области в первые часы после трагедии сообщали, что умерший был «полным сиротой» и, «по предварительным данным соцработников, был склонен к опасному для собственного здоровья поведению».

Региональное управление СКР вчера возбудило уголовное дело по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, в ближайшее время будут назначены экспертизы.

Напомним, в ноябре управление СКР возбудило уголовное дело об истязании несовершеннолетних («а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ, до семи лет лишения свободы) после появления информации о нарушении прав воспитанников этого же интерната. Судя по изображениям, которые 8 ноября опубликовало издание «Блокнот Воронеж», детей обездвиживали, используя простыни как смирительные рубашки.

Тогда сотрудники СКР выехали в дом-интернат, где осмотрели помещения и изъяли документы, но не нашли подтверждения совершению противоправных действий и не обнаружили телесных повреждений у детей. Источники «Ъ-Черноземье», знакомые с ситуацией, отмечали, что, по одной из версий, фотографии могли быть постановочными — сделанными в интересах одного из уволенных сотрудников, конфликтовавшего с руководством. Местные чиновники также отмечали, что опубликованные фото являются недостоверными и носят провокационный характер. Но уголовное дело было возбуждено для выяснения всех обстоятельств, в том числе возможного ложного доноса о совершенных противоправных действиях. Заместитель председателя Госдумы и бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова также просила прокуратуру провести проверку.

Подробнее о скандале вокруг интерната — в материале «Ъ-Черноземье» «Детдом не оставляют без внимания»

Сергей Калашников

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