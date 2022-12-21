ОАЭ и Вьетнам стали самыми популярными направлениями у казанцев на Новый год

ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и Турция возглавили список самых популярных направлений у казанцев на новогодние праздники. Исследование провели специалисты «Яндекс Путешествий».

В частности, из зарубежных направлений у казанцев лидируют Стамбул, Анталья, Ташкент, Ханой, Пхукет, Ереван, Баку, Дубай, Белград и Бангкок. Среди российских городов самыми популярными направлениями оказались Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Иркутск, Грозный, Мурманск и Новосибирск.

Приближаются новогодние каникулы, которые жители России традиционно используют, как долгожданный отпуск. Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда же отправятся на новогодние праздники казанцы. Оказалось, что самые популярные страны для новогодних путешествий у жителей Казани — это Турция, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и ОАЭ. Из зарубежных направлений лидируют: Стамбул: перелёт — 56 100 * Анталья: перелёт — 64 300 Ташкент: перелёт — 31 800 Ханой: перелёт — 80 100 Баку: перелёт — 28 350 Дубай: перелёт — 85 450 Белград: перелёт — 68 000 Пхукет: перелёт — 145 200 Ереван: перелёт — 38 600 Бангкок: перелёт — 86 500 *Указана средняя стоимость перелёта в обе стороны из Казани на одного человека.

В среднем жители Казани планируют съездить в новогодние каникулы по России семь дней, за границу — 11 дней. Стоимость билетов в РФ составляет 16,2 тыс. руб. на человека в обе стороны, за рубежом — 66,1 тыс.

"Ъ-Казань"