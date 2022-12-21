Бывший директор музея PERMM может возглавить краевую музыкальную школу

Экс-руководитель музея PERMM Вера Никольская рассматривается на должность руководителя краевой музыкальной школы. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на собственные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новый компаньон Фото: Новый компаньон

Краевая музыкальная школа — строящееся в Перми образовательное учреждение особого типа, в котором планируется совмещать общеобразовательные занятия и специальную музыкальную подготовку. Здание школы возводится в микрорайоне ДКЖ Дзержинского района Перми. Сдача ожидается в четвертом квартале 2023 года. Площадь здания составит 17,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 350 учеников, из них 100 будут проживать в интернате.

Вера Никольская возглавляла музей современного искусства PERMM c декабря 2017-го по конец августа 2019 года. До работы в музее госпожа Никольская возглавляла МАОУ «Предметно-языковая школа “Дуплекс”». После ухода из PERMM экс-директор работала руководителем агентства по делам архивов Пермского края.