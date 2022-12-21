Бывший директор музея PERMM может возглавить краевую музыкальную школу

Экс-руководитель музея PERMM Вера Никольская рассматривается на должность руководителя краевой музыкальной школы. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на собственные источники.
Фото: Новый компаньон
Краевая музыкальная школа — строящееся в Перми образовательное учреждение особого типа, в котором планируется совмещать общеобразовательные занятия и специальную музыкальную подготовку. Здание школы возводится в микрорайоне ДКЖ Дзержинского района Перми. Сдача ожидается в четвертом квартале 2023 года. Площадь здания составит 17,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 350 учеников, из них 100 будут проживать в интернате.
Вера Никольская возглавляла музей современного искусства PERMM c декабря 2017-го по конец августа 2019 года. До работы в музее госпожа Никольская возглавляла МАОУ «Предметно-языковая школа “Дуплекс”». После ухода из PERMM экс-директор работала руководителем агентства по делам архивов Пермского края.