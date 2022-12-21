На Кубани увеличили размер субсидий на развитие виноделия и виноградарства

В Краснодарском крае производителям отечественных саженцев винограда размеры субсидий увеличили на 39 тыс. руб. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации края. Меры господдержки направлены на компенсацию затрат при закладке питомников.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев внес изменения в постановление «Об утверждении ставок субсидий на стимулирование развития виноградарства и виноделия». В соответствии с ним, на приобретение посадочного материала российского производства с плотностью посадки свыше 2222 саженцев на 1 га и менее, размер государственной поддержки составит 156 тыс. руб. В прежней версии документа он равнялся 117 тыс. руб. Увеличению также подвергнется размер субсидии при закладке виноградных питомников с плотностью свыше 3333 растений на площади 10 тыс. кв. м.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на поддержку виноделия в Краснодарском крае до 2024 года направят 2 млрд руб.

Дмитрий Нестеренко

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