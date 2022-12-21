Экс-зампредседателя правительства Прикамья осталась под домашним арестом

Индустриальный суд Перми продлил домашний арест бывшему зампреду краевого правительства Елене Лопаевой, обвиняемой в растрате более 54 млн руб. средств благотворительного фонда «Содействие XXI век». Мера пресечения будет действовать до 23 января 2023 года.

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Следствие просило оставить ее под домашним арестом до 23 января 2023 года, утверждая, что в случае избрания более мягкой меры пресечения обвиняемая может скрыться за границей. Также следователь обратил внимание суда на то, что заключенное ранее госпожой Лопаевой досудебное соглашение, предусматривающее признание вины и обязательство дать показания о неизвестных следствию эпизодах преступной деятельности, расторгнуто.

Адвокаты госпожи Лопаевой и сама обвиняемая просили суд избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий или подписки о невыезде. По словам защитников, госпожа Лопаева сотрудничает со следствием, написала явку с повинной, а досудебное соглашение было расторгнуто не по ее инициативе.

Елену Лопаеву задержали 24 января 2022 года в Москве по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Дело было возбуждено следственными органами СКР по материалам УФСБ по Пермскому краю. По версии следствия, она причастна к хищению более 54 млн руб., сданных в благотворительный фонд «Содействие XXI век». Сначала госпожа Лопаева была заключена под стражу судом в Нижнем Новгороде, а затем этапирована в пермское СИЗО-3. Там она заключила досудебное соглашение с зампрокурора Пермского края, взяв обязательство рассказать о противоправных деяниях других лиц, которые еще не установлены в ходе расследования. 21 июня Мотовилихинский райсуд отказал в продлении ей срока заключения под стражу, изменив меру пресечения на домашний арест.