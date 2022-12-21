Жильцам пострадавшего в Ейске дома компенсировали 618 млн рублей за аренду жилья

За ноябрь жителям дома в Ейске, пострадавшего от падения самолета, выплатили более 618 млн руб. в качестве компенсации стоимости временной аренды 113 квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Всего за ежемесячной помощью обращались 139 семей. 26 из них в выплатах отказали из-за того, что у них в собственности есть недвижимость на территории Ейского района. От 10 семей приняли заявление на однокомнатные квартиры, от 62 — на двухкомнатные, 63 — на трехкомнатные и от четырех — на четырехкомнатные.

Кроме того, жителям продолжают выплачивать единовременные выплаты. Всем жильцам — 871 человек — выплатили по 10 тыс. руб. компенсации. Еще по 100 тыс. получили 252 человека за полную утрату имущества. 24 пострадавших при ЧП получили по 200 тыс. руб. за легкий вред здоровью и три человека — по 400 тыс. руб. за средний и тяжелый вред здоровью. Еще 18 человек получили 9 млн руб. за погибших родственников.

Вечером 17 октября во дворе дома в Ейске упал военный самолет Су-34. Из-за розлива топлива произошел пожар, который перекинулся на здание. В результате происшествия 43 человека пострадали и 15 погибли.

Татьяна Ручкина

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