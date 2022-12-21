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Максима Казачкова осудили условно за присвоение свыше 5 млн рублей госпредприятия

Нижегородский райсуд вынес приговор бывшему гендиректору госпредприятия Нижегородской области (ГП) «Нижтехинвентаразия» Максиму Казачкову. Его признали виновным в нескольких эпизодах присвоения средств в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, в 2011-2013 годах при проведении технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры и жилых новостроек руководитель заключал фиктивные договоры субподряда с аффилированными фирмами. «Нижтехинвентаризация» перечисляла им деньги за услуги, однако все работы в реальности были сделаны работниками самого госпредприятия, а не его фиктивными подрядчиками. Максима Казачкова обвинили в том, что за счет этой нехитрой схемы вместе с «неустановленными лицами» он вывел и похитил 5,79 млн руб. из бюджета ГП.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, бывший управленец «Нижтехинвентаризации» был осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также судом был удовлетворен иск о взыскании с осужденного Казачкова нанесенного им материального ущерба.

Иван Сергеев

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