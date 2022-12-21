В Казани у бизнесмена вымогали 3,5 млн рублей

Полицейские Казани задержали троих жителей, которые подозреваются в вымогательстве 3,5 млн руб. у местного бизнесмена. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

По данным ведомства, задержанные угрожали мужчине физической расправой и убийством членов его семьи. К примеру, в октябре подозреваемые сели в салон автомобиля потерпевшего и заставили его проследовать по указанному ими адресу, после этого они отпустили свою жертву, похитили машину и продали, перегнав ее на границу с Казахстаном, уточнили в МВД.

Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 163 (Вымогательство), ч. 4 ст. 162 (Разбой) и ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека). Двое задержанных при этом были ранее судимы, а один из них был в федеральным розыске за кражи. Все подозреваемые были отправлены под арест.

"Ъ-Казань"