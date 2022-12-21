Слоганом 300-летия Перми может стать «Все реально!»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», экспертный совет по рассмотрению и оценке творческих проектов, приуроченных к празднованию 300-летия основания Перми, выбрал слоган праздничных мероприятий. Членам совета было представлено три варианта: основной — «Пермь-300 — город открытий» и два дополнительных: «Пермь-300. Все реально!» и «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Члены совета приняли решение использовать только один слоган — «Пермь-300. Все реально!». Ожидается, что окончательное утверждение слогана произойдет на заседании федерального комитета «Пермь-300» в пятницу, 23 декабря.