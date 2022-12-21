Суд в Петербурге отправил в колонию реконструктора за нападение с ножом на граждан Азербайджана

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил реконструктора-фехтовальщика Дмитрия Круглова к пяти годам лишения свободы за разбойное нападение на двух граждан Азербайджана в 2020 году. Также ему вменили незаконное хранение взрывчатки. Сам Круглов утверждал на следствии, что жертвой разбоя мог стать он сам.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК строгого режима. Круглов взят под стражу в зале суда немедленно»,— сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов в среду, 21 декабря.

Происшествие, ставшее фабулой уголовного дела, произошло ночью 15 ноября 2020 года на проспекте Ударников. Пострадавшие иностранцы обратились в полицию и заявлением, что на них напал неизвестный и, угрожая ножом, похитил мобильные телефоны и скрылся. Позже полицейские вышли на Дмитрия Круглова, в результате обысков у него дома были изъяты 190 различных клинков, два мушкета и 2 кг пороха. Круглов на следствии и суде вину признавал лишь частично, по его словам, пострадавшие сами подошли к нему на улице, попытались обнять и вытащить из карманов ценные вещи.

После оглашения приговора Круглов взят под стражу в зале суда немедленно. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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